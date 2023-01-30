Только Медведев выиграл финал ТБШ, в котором игрок поколения 1990-х боролся с Джоковичем, Надалем или Марреем

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Милош Раонич Доминик Тим Ник Кириос Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Маттео Берреттини Теннис

Даниил Медведев остается единственным теннисистом из поколения 1990-х, выигравшим финал «Большого шлема» у Новака Джоковича, Рафаэля Надаля или Энди Маррея.

Финалы ТБШ между поколениями 1980-х и 1990-х (12:1):

  1. «Уимблдон»-2016. Маррей – Милош Раонич – 6:4, 7:6, 7:6
  2. «Ролан Гаррос»-2018. Надаль – Доминик Тим – 6:4, 6:3, 6:2
  3. «Ролан Гаррос»-2019. Надаль – Тим – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1
  4. US Open-2019. Надаль – Медведев – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 
  5. Australian Open-2020. Джокович – Тим – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4
  6. Australian Open-2021. Джокович – Медведев – 7:5, 6:2, 6:2
  7. «Ролан Гаррос»-2021. Джокович – Стефанос Циципас – 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4
  8. «Уимблдон»-2021. Джокович – Маттео Берреттини – 6:7, 6:4, 6:4, 6:3
  9. US Open-2021. Медведев – Джокович – 6:4, 6:4, 6:4
  10. Australian Open-2022. Надаль – Медведев – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5
  11. «Ролан Гаррос»-2022. Надаль – Каспер Рууд – 6:3, 6:3, 6:0
  12. «Уимблдон»-2022. Джокович – Ник Кириос – 4:6, 6:3, 6:2, 7:6
  13. Australian Open-2023. Джокович – Циципас – 6:3, 7:6, 7:6

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9 комментариев

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Sawka-promakawka
Ответ TennisForever
На Даню больше надежда из наших,он единственный ,кто может дать бой Рафе и Нолику ,да и всем остальным.
Андрей тоже обыгрывал и одного, и второго, но для этого должны звезды сойтись 😀 и турнир не выше 500 ))))
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TennisForever
На Даню больше надежда из наших,он единственный ,кто может дать бой Рафе и Нолику ,да и всем остальным.
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Kironbet
Ответ Sawka-promakawka
Как будто на Данииле давления не было, мог бы тоже развалиться и Новак бы его переломил, как сделал это со Степой. Вчера на Новаке тоже было давление, но Степа этим не воспользовался 🤷🏼‍♀️
Андердогам всегда проще играть, тем более в битвах с БИГами, проиграешь- не зазорно- ты же самому Джоковичу проиграл! Плюс удерживать статус сложнее (поэтому на тех, кто выше в рейтинге, а уже тем более на ком 9 побед в 9 финалах- без права на ошибку), вершину, чем забираться наверх (Карась и Медвед не даст соврать;) )
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Sawka-promakawka
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Не будем забывать то давление, под которым играл Джокович и что стояло на кону
Как будто на Данииле давления не было, мог бы тоже развалиться и Новак бы его переломил, как сделал это со Степой.
Вчера на Новаке тоже было давление, но Степа этим не воспользовался 🤷🏼‍♀️
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Евгений Фабиянчук
Ответ Великий Алонсо
Удаляй плюсолюб
Классика))
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Евгений Фабиянчук
В лучший день Даня играет фантастически, делает на корте настоящую магию. Тем забавнее наблюдать, как некоторые его хейтеры пляшут на костях от его неприятного, но ожидаемого спада. Вернётся ли он к тому сумасшедшему уровню - не знаю, но он уже в списке великих (но не величайших) в теннисной истории
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kyckoba
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Не будем забывать то давление, под которым играл Джокович и что стояло на кону
Не будем недооценивать достижение Медведева.
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Великий Алонсо
Ответ Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду
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Кавабунга Шреддоголовый
Не будем забывать то давление, под которым играл Джокович и что стояло на кону
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