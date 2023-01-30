Только Медведев выиграл финал ТБШ, в котором игрок поколения 1990-х боролся с Джоковичем, Надалем или Марреем
Даниил Медведев остается единственным теннисистом из поколения 1990-х, выигравшим финал «Большого шлема» у Новака Джоковича, Рафаэля Надаля или Энди Маррея.
Финалы ТБШ между поколениями 1980-х и 1990-х (12:1):
- «Уимблдон»-2016. Маррей – Милош Раонич – 6:4, 7:6, 7:6
- «Ролан Гаррос»-2018. Надаль – Доминик Тим – 6:4, 6:3, 6:2
- «Ролан Гаррос»-2019. Надаль – Тим – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1
- US Open-2019. Надаль – Медведев – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4
- Australian Open-2020. Джокович – Тим – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4
- Australian Open-2021. Джокович – Медведев – 7:5, 6:2, 6:2
- «Ролан Гаррос»-2021. Джокович – Стефанос Циципас – 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4
- «Уимблдон»-2021. Джокович – Маттео Берреттини – 6:7, 6:4, 6:4, 6:3
- US Open-2021. Медведев – Джокович – 6:4, 6:4, 6:4
- Australian Open-2022. Надаль – Медведев – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5
- «Ролан Гаррос»-2022. Надаль – Каспер Рууд – 6:3, 6:3, 6:0
- «Уимблдон»-2022. Джокович – Ник Кириос – 4:6, 6:3, 6:2, 7:6
- Australian Open-2023. Джокович – Циципас – 6:3, 7:6, 7:6
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Вчера на Новаке тоже было давление, но Степа этим не воспользовался 🤷🏼♀️