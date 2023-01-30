Только Медведев выиграл финал ТБШ, в котором игрок поколения 1990-х боролся с Джоковичем, Надалем или Марреем

Даниил Медведев остается единственным теннисистом из поколения 1990-х, выигравшим финал «Большого шлема» у Новака Джоковича, Рафаэля Надаля или Энди Маррея.

Финалы ТБШ между поколениями 1980-х и 1990-х (12:1):

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