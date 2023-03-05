Изнер о том, что Джоковича не пустят в США: «До 11 мая он слишком опасен. Не сомневайтесь в науке»

Теги Новак Джокович ATP Джон Изнер коронавирус Теннис

Джон Изнер прокомментировал то, что Новака Джоковича не пустят на мартовские турниры в США, поскольку он не привит от коронавируса.

«Не переживайте, 11 мая он станет достаточно безопасным для въезда в США. До тех пор он слишком опасен.

Не сомневайтесь в науке, наши власти с первых дней ковида все делали правильно», – написал Изнер.

11 мая истечет срок действия предписания, которое запрещает непривитым иностранцам въезд в США.

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7 комментариев

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Виталий Пучков
Отжигает))
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Dm ycontact
Молодец добрый и справедливый Голиаф, который не боится правды и не боится говорить истину вслух.
+1
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Valery24
Красавчик,Джон!))очень тонко👌
+7
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avcgloronalduMU
Ответ avcgloronalduMU
правда канала отменила, но недавно снова ввела ограничения
Канада
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ugmyanswer
Красавчик Джон
+1
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Юрий Р.
Ай да Джон, ай да су.. н сын, стебанул свое правительство!!!
+13
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avcgloronalduMU
правда канала отменила, но недавно снова ввела ограничения
+1
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