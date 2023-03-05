Изнер о том, что Джоковича не пустят в США: «До 11 мая он слишком опасен. Не сомневайтесь в науке»

прокомментировал то, что не пустят на мартовские турниры в США, поскольку он не привит от коронавируса.

«Не переживайте, 11 мая он станет достаточно безопасным для въезда в США. До тех пор он слишком опасен.

Не сомневайтесь в науке, наши власти с первых дней ковида все делали правильно», – написал Изнер.

11 мая истечет срок действия предписания, которое запрещает непривитым иностранцам въезд в США.

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