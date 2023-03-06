Тренер Алькараса: «Карлос жалеет, что не смог побороться с Федерером. Я тоже»

Тренер Карлоса Алькараса рассказал о соперничестве с Рафаэлем Надалем и .

– Как вы относитесь к сравнению Надаля и Алькараса с учетом того, что Карлос в прошлом году выиграл «Большой шлем»? Как вы считаете, в теннисе наконец происходит смена поколений?

– В прошлом году Надаль выиграл два «Больших шлема». Это много. Если он и дальше будет конкурентоспособным, то ему нет смысла торопиться на пенсию. Он играет меньше, но если он остается конкурентоспособным, то зачем говорить о пенсии? Я бы хотел, чтобы Карлос как можно чаще играл с Рафой и Новаком. Это сделает его лучше. Он жалеет, что не смог побороться с . Я тоже.

– Теперь первая ракетка мира Новак Джокович выступит на оставшихся трех «Шлемах» в 2023-м. Как Карлосу его остановить?

– Мы постараемся найти способ. Есть и другие прекрасные игроки, которых Карлосу придется остановить, если он хочет выиграть еще один «Большой шлем». Но, конечно, Джокович – основной фаворит.

– Вы много раз встречались с Большой тройкой, выигрывали и проигрывали. Кто, на ваш взгляд, величайший в истории?

– Думаю, ни один из них не достиг бы таких успехов без других. Все они добились потрясающих результатов. Просто безумие, что им удалось сделать. На этот вопрос нет верного ответа. И мне это нравится, – сказал .

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