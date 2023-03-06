Тренер Алькараса: «Карлос жалеет, что не смог побороться с Федерером. Я тоже»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Хуан Карлос Ферреро ATP Карлос Алькарас Теннис

Тренер Карлоса Алькараса рассказал о соперничестве с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

– Как вы относитесь к сравнению Надаля и Алькараса с учетом того, что Карлос в прошлом году выиграл «Большой шлем»? Как вы считаете, в теннисе наконец происходит смена поколений?

– В прошлом году Надаль выиграл два «Больших шлема». Это много. Если он и дальше будет конкурентоспособным, то ему нет смысла торопиться на пенсию. Он играет меньше, но если он остается конкурентоспособным, то зачем говорить о пенсии? Я бы хотел, чтобы Карлос как можно чаще играл с Рафой и Новаком. Это сделает его лучше. Он жалеет, что не смог побороться с Роджером. Я тоже.

– Теперь первая ракетка мира Новак Джокович выступит на оставшихся трех «Шлемах» в 2023-м. Как Карлосу его остановить?

– Мы постараемся найти способ. Есть и другие прекрасные игроки, которых Карлосу придется остановить, если он хочет выиграть еще один «Большой шлем». Но, конечно, Джокович – основной фаворит.

– Вы много раз встречались с Большой тройкой, выигрывали и проигрывали. Кто, на ваш взгляд, величайший в истории?

– Думаю, ни один из них не достиг бы таких успехов без других. Все они добились потрясающих результатов. Просто безумие, что им удалось сделать. На этот вопрос нет верного ответа. И мне это нравится, – сказал Хуан Карлос Ферреро.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisGeek
Ответ Stivi M.D.
Это был бы вынос в одну калитку в 4 случаях из 5
Пиковый Федерер против 19-летнего Алькараса -- не вынос, но комфортная победа Роджера.
19-летний Федерер против 19-летнего Алькараса -- то же самое, но в другую сторону.
Пиковый Федерер против пикового Алькараса -- пока неизвестно. (Хотя я тоже думаю, что пик Федерера будет повыше.)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Ответ aefkmuibzn
Уже видно, как сейчас тяжело Карлосу. У него очень энергозатратный стиль игры. И уже сейчас пошли травмы, уже за небольшой отрезок времени. А это значит, что и дальше они его будут преследовать. Никакого нового Надаля не будет.
А будет новый Санторо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Ответ nick-basil
Хуан Карлос Ферреро - это Хуан Карлос Ферреро. Это больше звания тренера.
Хуан Карлос - это Маленькие трагедии Пушкина, до большого Федора Карловича не потянуть..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
(Алекс Кросс
Федеру повезло.... Карлос Нацеливался Обеспечить Две Баранки Базельскому Маэстро ) )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Ответ aefkmuibzn
Уже видно, как сейчас тяжело Карлосу. У него очень энергозатратный стиль игры. И уже сейчас пошли травмы, уже за небольшой отрезок времени. А это значит, что и дальше они его будут преследовать. Никакого нового Надаля не будет.
Так Надаль всю карьеру с травмами играет. И в 19 лет у него тоже были травмы, из-за которых он со шлемов снимался.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aefkmuibzn
Уже видно, как сейчас тяжело Карлосу. У него очень энергозатратный стиль игры. И уже сейчас пошли травмы, уже за небольшой отрезок времени. А это значит, что и дальше они его будут преследовать. Никакого нового Надаля не будет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Хуан Карлос Ферреро - это Хуан Карлос Ферреро. Это больше звания тренера.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Это был бы вынос в одну калитку в 4 случаях из 5
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий