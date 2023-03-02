Даниэль о победе над Руудом: «Когда я обыграл Джоковича, у меня было ощущение, что он играет не очень хорошо. Но в этот раз я сам показал высокий уровень»

Теги ATP Abierto Mexicano Telcel Таро Даниэль Каспер Рууд Теннис

125-я ракетка мира Таро Даниэль прокомментировал победу над Каспером Руудом в Акапулько – 7:5, 2:6, 7:6(5) с двух матчболов. 30-летний японец впервые обыграл соперника из топ-10.

«С каждой такой победой я больше чувствую, что их заслуживаю. Когда я обыграл Джоковича [в Индиан-Уэллс в 2018-м], у меня было ощущение, что он играет не очень хорошо. Но в этот раз я сам показал высокий уровень против Каспера. Конечно, он только возвращается в тур, ему немного не хватает практики в все такое. Но все равно это я должен был победил.

Шла очень тяжелая физическая борьба, атмосфера была прекрасной, так что я доволен».

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5 комментариев

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Nike Borzov
Ответ Sincere
не в этом дело. Джок это Джок, хоть и выпал на пару месяцев из 10. насколько же всё зависит от подачи материала)
На пару месяцев??? Считай на 2 года- с уима 2016 когда дубинушке Куэрри проиграл и до уима 2018 когда в полуфинале закрыл фафушку
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Sincere
Ответ Almaz1995
Джок в 2018 вылетел из топ 10,держу в курсе
не в этом дело. Джок это Джок, хоть и выпал на пару месяцев из 10. насколько же всё зависит от подачи материала)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Almaz1995
Ответ Sincere
Он обыгрывал Джока в 2018?? зато так преподносят, что типа впервые щас обыграл топ-10, мда.
Джок в 2018 вылетел из топ 10,держу в курсе
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sincere
Он обыгрывал Джока в 2018?? зато так преподносят, что типа впервые щас обыграл топ-10, мда.
+1
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+1
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Kenny De Schepper
Таро так говорит, как будто обыграл топ-теннисиста, а не рудика. Дежурная победа японца над посредственным середнячком.
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-1
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