Даниэль о победе над Руудом: «Когда я обыграл Джоковича, у меня было ощущение, что он играет не очень хорошо. Но в этот раз я сам показал высокий уровень»

125-я ракетка мира прокомментировал победу над в Акапулько – 7:5, 2:6, 7:6(5) с двух матчболов. 30-летний японец впервые обыграл соперника из топ-10.

«С каждой такой победой я больше чувствую, что их заслуживаю. Когда я обыграл [в Индиан-Уэллс в 2018-м], у меня было ощущение, что он играет не очень хорошо. Но в этот раз я сам показал высокий уровень против Каспера. Конечно, он только возвращается в тур, ему немного не хватает практики в все такое. Но все равно это я должен был победил.

Шла очень тяжелая физическая борьба, атмосфера была прекрасной, так что я доволен».

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