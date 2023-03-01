Эрика Андреева отыграла двойной матчбол в самом длинном матче WTA в сезоне

вышла во второй круг турнира WTA в Остине, обыграв Хэрриет Дарт – 7:6(4), 3:6, 7:6(3).

Андреева отыграла двойной матчбол на своей подаче при счете 3:5 в решающем сете.

Матч продолжался 3 часа 32 минуты и стал самым длинным в этом сезоне в WTA-туре. Андреева и Дарт превзошли по продолжительности матч Сораны Кырсти против Беатрис Хаддад Майи в Дубае.

Теперь Андреева поборется с Анной-Леной Фридзам.

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