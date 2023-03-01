Эрика Андреева отыграла двойной матчбол в самом длинном матче WTA в сезоне

Теги WTA Хэрриет Дарт Эрика Андреева ATX Open Теннис

Эрика Андреева вышла во второй круг турнира WTA в Остине, обыграв Хэрриет Дарт – 7:6(4), 3:6, 7:6(3).

Андреева отыграла двойной матчбол на своей подаче при счете 3:5 в решающем сете.

Матч продолжался 3 часа 32 минуты и стал самым длинным в этом сезоне в WTA-туре. Андреева и Дарт превзошли по продолжительности матч Сораны Кырсти против Беатрис Хаддад Майи в Дубае.

Теперь Андреева поборется с Анной-Леной Фридзам.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Удалов
Ответ Valery24
Проснулись.. Ничего,что матч вчера был?
Это нормально. Про теннис не особо пишут тут. Хотя там оооочень много интересного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valery24
Проснулись..
Ничего,что матч вчера был?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rjcnbr
Спортс нашёл новый источник для забивания ленты новостей
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий