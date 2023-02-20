В Дубае второй день подряд прошел самый длинный матч сезона WTA. Кырстя спасла два матчбола и обыграла Хаддад Майю

Теги WTA Сорана Кырстя Dubai Duty Free Tennis Championships Беатрис Хаддад Майя Теннис

Сорана Кырстя обыграла Беатрис Хаддад Майю в первом круге турнира в Дубае – 4:6, 7:6(7), 7:5.

На тай-брейке Кырстя спасла два матчбола. В решающем сете она отыграла два брейка.

Матч продолжался 3 часа 30 минут и стал самым длинным в этом сезоне в WTA-туре. Кырстя и Хаддад Майя превзошли по продолжительности вчерашний матч Людмилы Самсоновой и Паулы Бадосы, длившийся 3 часа 22 минуты.

Кырстя теперь поборется с Каролиной Муховой.

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