В Дубае второй день подряд прошел самый длинный матч сезона WTA. Кырстя спасла два матчбола и обыграла Хаддад Майю
Сорана Кырстя обыграла Беатрис Хаддад Майю в первом круге турнира в Дубае – 4:6, 7:6(7), 7:5.
На тай-брейке Кырстя спасла два матчбола. В решающем сете она отыграла два брейка.
Матч продолжался 3 часа 30 минут и стал самым длинным в этом сезоне в WTA-туре. Кырстя и Хаддад Майя превзошли по продолжительности вчерашний матч Людмилы Самсоновой и Паулы Бадосы, длившийся 3 часа 22 минуты.
Кырстя теперь поборется с Каролиной Муховой.
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