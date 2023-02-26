Энди Маррей: «Горжусь результатами, которых добиваюсь, несмотря на серьезные физические ограничения»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» рассказал, какие цели ставит на данном этапе карьеры.

– После такой грандиозной карьеры достаточно ли играть ради эмоций, которые принесли вам эти недели, или вы ставите какие-то другие цели на остаток карьеры или на этот год?

– Нет, у меня есть цели. Я считаю, что важно их ставить, и некоторые отличаются от тех, что были пять, десять лет назад. Но я по-прежнему хочу выигрывать титулы и участвовать в крупных турнирах, выиграть определенное количество матчей за карьеру. Я хотел бы добраться до 800 побед, думаю осталось около 75 (после турнира в Дохе у него 723 победы – Sports.ru).

Да, есть мелочи, которые помогают поддерживать мотивацию. Отчасти мне интересно выяснить, как далеко я смогу зайти с нынешними физическими ограничениями. Я не знал, как долго смогу играть и способен ли снова соревноваться на таком уровне.

Теперь, когда я знаю, что я способен, мне интересно, как далеко я смогу зайти, потому что это вызов, и я горжусь результатами, которых добиваюсь, несмотря на серьезные физические ограничения.

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