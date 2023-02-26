Энди Маррей: «Горжусь результатами, которых добиваюсь, несмотря на серьезные физические ограничения»

Теги Энди Маррей ATP Теннис

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей рассказал, какие цели ставит на данном этапе карьеры.

– После такой грандиозной карьеры достаточно ли играть ради эмоций, которые принесли вам эти недели, или вы ставите какие-то другие цели на остаток карьеры или на этот год?

– Нет, у меня есть цели. Я считаю, что важно их ставить, и некоторые отличаются от тех, что были пять, десять лет назад. Но я по-прежнему хочу выигрывать титулы и участвовать в крупных турнирах, выиграть определенное количество матчей за карьеру. Я хотел бы добраться до 800 побед, думаю осталось около 75 (после турнира в Дохе у него 723 победы – Sports.ru).

Да, есть мелочи, которые помогают поддерживать мотивацию. Отчасти мне интересно выяснить, как далеко я смогу зайти с нынешними физическими ограничениями. Я не знал, как долго смогу играть и способен ли снова соревноваться на таком уровне.

Теперь, когда я знаю, что я способен, мне интересно, как далеко я смогу зайти, потому что это вызов, и я горжусь результатами, которых добиваюсь, несмотря на серьезные физические ограничения.

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5 комментариев

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sfrrrR
Ответ Великий Алонсо
Что-то есть сомнения насчёт физических ограничений, спокойно бегает затяжные 3-5 сетовики каждый день и ещё всегда выходит победителем из таких матчей, перебегая молодых соперников без травм, да да да 😂
Чувак, я конечно понимаю, что для тебя такое словосочетание: операция по эндопротезированию тазобедренного сустава - является просто набором матерных слов, но есть же и гугл, в конце концов. В интернет же как-то умудряешься выходить. Да и не знать про его историю, прописавшись на Спортсе и написав здесь больше 10 тыс. комментов - это надо быть... в общем, я знаю кем надо быть, но за это слово грозит опять трехдневный бан 🤣
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Антон Тимофеев
В 2022 Энди одержал 26 побед. Если такими темпами, то года за 3 он до 800 побед дотянет. Если, конечно, продержится 3 года в туре)))
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Ahmadov Shamil
Мы тоже тобой гордимся, Энди
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+1
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Великий Алонсо
Что-то есть сомнения насчёт физических ограничений, спокойно бегает затяжные 3-5 сетовики каждый день и ещё всегда выходит победителем из таких матчей, перебегая молодых соперников без травм, да да да 😂
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-7
-4
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ugmyanswer
Красавец Энди!
+7
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+7
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