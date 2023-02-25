Маррей о Медведеве: «У него необычный стиль, и он отличный атлет. Невероятно двигается»

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Энди Маррей прокомментировал игру Даниила Медведева. Трехкратный чемпион «Больших шлемов» уступил ему в финале турнира в Дохе – 4:6, 4:6.

«Он играет не так, как большинство других теннисистов. Конечно, некоторые принимают из глубины, но он, наверное, стоит дальше всех и делает это стабильно. Большинство иногда отходит, но потом меняет позицию. 

Большинство тех, кто так глубоко принимает, играет с сильным верхним вращением. А он – наоборот. Бьет очень плоско и низко над сеткой. Это необычно. 

В туре всего один-два игрока, которые забегают под бэкхенд, когда мяч летит в середину корта. Может быть, еще Бенуа Пэр так делает. А большинство ищет возможность пробить форхенд, с сильным вращением, чтобы выдавить тебя за заднюю линию. Он же идет в другую сторону и играет плоско и низко. 

Он бьет без особой мощи, так что зачастую тебе приходится работать с мячом без скорости. Самому разгонять. Но поскольку он прекрасно двигается, забить очень сложно. 

Можно это делать за счет выходов к сетке. Обводить из глубины непросто, но сегодня у него получалось. У него проходили очень хорошие обводящие, и я иногда выходил вперед с неправильных ударов. 

У него необычный стиль, и он отличный атлет. Невероятно двигается».

О да, Медведев вернулся! 2 титула за 2 недели, а игра снова агрессивная – это даже важнее

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2 комментария

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Lada_ok
Очень интересный анализ теннисного стиля Даниила! Браво, Энди за матчи в Дохе!
+3
0
+3
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инок
Приятно, когда соперник хвалит Даню. Это очень достойно.
Молодец Эдди, спасибо тебе за игру!
+8
0
+8
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