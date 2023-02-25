Маррей о Медведеве: «У него необычный стиль, и он отличный атлет. Невероятно двигается»

прокомментировал игру . Трехкратный чемпион «Больших шлемов» уступил ему в финале турнира в Дохе – 4:6, 4:6.

«Он играет не так, как большинство других теннисистов. Конечно, некоторые принимают из глубины, но он, наверное, стоит дальше всех и делает это стабильно. Большинство иногда отходит, но потом меняет позицию.

Большинство тех, кто так глубоко принимает, играет с сильным верхним вращением. А он – наоборот. Бьет очень плоско и низко над сеткой. Это необычно.

В туре всего один-два игрока, которые забегают под бэкхенд, когда мяч летит в середину корта. Может быть, еще так делает. А большинство ищет возможность пробить форхенд, с сильным вращением, чтобы выдавить тебя за заднюю линию. Он же идет в другую сторону и играет плоско и низко.

Он бьет без особой мощи, так что зачастую тебе приходится работать с мячом без скорости. Самому разгонять. Но поскольку он прекрасно двигается, забить очень сложно.

Можно это делать за счет выходов к сетке. Обводить из глубины непросто, но сегодня у него получалось. У него проходили очень хорошие обводящие, и я иногда выходил вперед с неправильных ударов.

У него необычный стиль, и он отличный атлет. Невероятно двигается».

О да, Медведев вернулся! 2 титула за 2 недели, а игра снова агрессивная – это даже важнее