Кудерметова и Самсонова вышли в финал парного турнира в Дубае

Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова на турнире в Дубае обыграли Алену Остапенко и Людмилу Киченок – 7:5, 6:2. За счет этой победы россиянки вышли в финал.

Кудерметова проведет свой 13-й парный финал, она чемпионка пяти парных турниров. Для Самсоновой это будет первый финал. Вместе они победили в Кубке Билли Джин Кинг в 2021 году.

За титул они сыграют с Латишей и Хаоцзин Чжань.

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