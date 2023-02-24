Кудерметова и Самсонова вышли в финал парного турнира в Дубае

Теги WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Людмила Киченок Вероника Кудерметова Алена Остапенко Людмила Самсонова Теннис

Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова на турнире в Дубае обыграли Алену Остапенко и Людмилу Киченок – 7:5, 6:2. За счет этой победы россиянки вышли в финал.

Кудерметова проведет свой 13-й парный финал, она чемпионка пяти парных турниров. Для Самсоновой это будет первый финал. Вместе они победили в Кубке Билли Джин Кинг в 2021 году.

За титул они сыграют с Латишей и Хаоцзин Чжань.

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9 комментариев

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Новый Орлеан
Ответ LeNok
дело в её поведении
Ну да. Сколько таких титулов у Кудерметовой и Синяковой?
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LeNok
Ответ Новый Орлеан
Остап - не парница.
дело в её поведении
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Sawka-promakawka
Ответ Новый Орлеан
Остап - не парница.
Ну как сказать, 6 титулов парных, 7-я в парном рейтинге
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Новый Орлеан
Ответ LeNok
Остапенко разочаровала
Остап - не парница.
0
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Новый Орлеан
Там Кичёнок жалобу в ООН не отправила?
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-1
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Lada_ok
Остапенко попала Кудерметовой в щеку... хорошо обошлось, в последнем гейме Ника играла с краснющей щекой...
+1
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Анатолий Зыболов
Убежала не попрощавшись, работать надо, клиенты простаивают.
+2
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бизе
Люда растёт, прибавляет и в одиночке , и в паре , это очень радует .
Удачи девчонкам в финале !
+4
0
+4
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LeNok
Остапенко разочаровала
0
0
0
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