Швентек о том, что победила Гауфф шестой раз за год: «Я знала, что будет тяжело. В такой ситуации никогда не знаешь, стоит ли ждать чего-то нового»

Теги WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала победу над Коко Гауфф в полуфинале турнира в Дубае. Полька обыграла американку 6:4, 6:2 и вышла в финал на втором турнире подряд.

«Коко – отличный игрок. Я знала, что будет тяжело. Особенно после прошлого года, когда мы играли пять раз. В такой ситуации никогда не знаешь, стоит ли ждать чего-то нового. Я просто хотела сосредоточиться на себе и продолжать побеждать.

Вчера у меня был выходной, потому что Каролина [Плишкова], к сожалению, снялась, поэтому я использовала это время, чтобы лучше восстановиться. Я хочу насладиться своей игрой в Дубае и обрести большую уверенность.

Очень рада, что продолжаю двигаться в этом направлении. Надеюсь, завтра тоже будет хороший матч».

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2 комментария

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Бекзат Саматович
Гауфф убрать дреды они ее дестабилизируют
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инок
С очередной победой Швентек! Гауфф чуть получше матч свой провела, но все равно - "шаги за сценой". Ига полностью контролировала свою соперницу.
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