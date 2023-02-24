Швентек вышла в финал в Дубае. На двух последних турнирах она отдала соперницам 14 геймов

Теги WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек в Дубае обыграла №6 Коко Гауфф – 6:4, 6:2. Полька вышла в финал на втором турнире подряд. На прошлой неделе она взяла титул в Дохе.

Финал в Дубае станет шестым для Швентек на уровне WTA 1000 – предыдущие пять она выиграла. На двух последних турнирах она отдала соперницам всего 14 геймов.

На пути к решающему матчу в Дубае полька проиграла девять геймов – с меньшим количеством в финал WTA 1000 не выходил никто.

За титул Швентек сыграет с Джессикой Пегулой или Барборой Крейчиковой.

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8 комментариев

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ajg
Ответ dimon 2.0
она совершенство. вопрос первой ракетки закрыт практически навсегда.
В чем совершенство? Но с первой ракеткой согласен - тур сильно просел.
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kjma
Ответ Артем Чернаков
Ига просто машина
Так она практически ни с кем и не играет, все снимаются. А на шлеме её поставили на место
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dimamak10
Жаль Барти завершила, неинтересно когда кто - то один доминирует. Хотя если оглянуться назад , то Эш была как сегодняшняя Ига, а сама Ига типа Рыбакиной Пегулой Соболенко.
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dimamak10
Ответ Ahmadov Shamil
Сегодня больше отдала чем за весь прошлый турнир. Пришлось попотеть :)
Подачу дважды отдала
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dimon 2.0
Ответ Артем Чернаков
Ига просто машина
она совершенство. вопрос первой ракетки закрыт практически навсегда.
0
0
0
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Артем Чернаков
Ига просто машина
+1
-1
0
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dimon 2.0
- кто молодец ? кто чемпион ?
- самизнаетекто чемпион !
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-1
-1
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Ahmadov Shamil
Сегодня больше отдала чем за весь прошлый турнир. Пришлось попотеть :)
+2
0
+2
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