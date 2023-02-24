Швентек вышла в финал в Дубае. На двух последних турнирах она отдала соперницам 14 геймов
Первая ракетка мира Ига Швентек в Дубае обыграла №6 Коко Гауфф – 6:4, 6:2. Полька вышла в финал на втором турнире подряд. На прошлой неделе она взяла титул в Дохе.
Финал в Дубае станет шестым для Швентек на уровне WTA 1000 – предыдущие пять она выиграла. На двух последних турнирах она отдала соперницам всего 14 геймов.
На пути к решающему матчу в Дубае полька проиграла девять геймов – с меньшим количеством в финал WTA 1000 не выходил никто.
За титул Швентек сыграет с Джессикой Пегулой или Барборой Крейчиковой.
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