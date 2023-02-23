Гауфф о матче со Швентек: «Нужно просто выходить и верить, что ты можешь выиграть – даже если расклады не в твою пользу»

прокомментировала то, что встретится с в полуфинале в Дубае. Она проиграла ей все пять матчей.

«Никакого давления. Она сейчас на вершине. В прошлом году мы говорили то же самое. Она очень хорошо играет. По-моему, у нее никто не взял пять геймов после матча с на .

Это будет непросто. Но для меня это хорошая возможность увидеть то, что я могу улучшить. Я не буду испытывать никакого давления – просто выйду и буду бить. И пусть случится то, что случится. Нужно просто выходить и верить, что ты можешь выиграть – даже если расклады не в твою пользу».

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