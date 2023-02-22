WTA предложила LTA сократить в 2 раза штраф на $1 млн, если россиянок и белорусок допустят до турниров в Великобритании

WTA готова в два раза снизить сумму, на которую в прошлом году оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA).

После апелляции, поданной LTA, WTA предложила сократить штраф на 500 тысяч долларов, если россиянок и белорусок допустят до турниров в Великобритании, проходящих перед «Уимблдоном». Это соревнования в Ноттингеме, Бирмингеме и Истбурне.

В ответе WTA говорится, что штраф будет уменьшен, если LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса приложат «соответствующие усилия» для решения проблемы путем переговоров с британским правительством.

«Как мы уже говорили ранее, мы не согласны с решением и наложенными штрафами. Тем не менее сейчас мы сосредоточены на работе с WTA, ATP, ITF, Всеанглийским клубом и правительством Великобритании, чтобы принять решение о проведении соревнований в 2023 году», – сказано в заявлении LTA.

Telegraph сообщает, что LTA вряд ли будет подавать апелляцию на решение ATP, которая также оштрафовала британскую ассоциацию на 1 миллион долларов, потому что эти процедуры, вероятно, потребуют значительных судебных издержек.

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