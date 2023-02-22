«Ребята, не подставляйте сами себя». Родионова – болельщику Джоковича, который написал о том, что она соревнуется через 11 дней после травмы бедра
Австралийка Арина Родионова отреагировала на твит болельщика Новака Джоковича.
Ранее Родионова опубликовала сторис о трехсантиметровом надрыве мышц задней поверхности правого бедра, а потом пожаловалась на сомнения в ее травме и угрозы от фанатов Джоковича.
«Итак, Арина Родионова, которая сказала, что у нее надрыв мышц задней поверхности бедра, но в отличие от Новака она вряд ли скоро вернется на корт, соревнуется всего через 11 дней после травмы. Оказалось, она отлично умеет восстанавливаться, обладая гораздо меньшими ресурсами, чем Новак 🤔», – написал болельщик.
Родионова ответила: «Погодите, то есть... Играть на следующий день нормально, но для всех остальных 11 дней – это слишком рано? 😂😂😂 Да ладно, ребята, не подставляйте сами себя, вы слишком упрощаете задачу 😂».
Напомним, Джокович выиграл Australian Open с аналогичной травмой левого бедра.
Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?
м-даа.... "Разве мама виновата, что дочурка #########" (почти цэ)