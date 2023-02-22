«Ребята, не подставляйте сами себя». Родионова – болельщику Джоковича, который написал о том, что она соревнуется через 11 дней после травмы бедра

Теги Новак Джокович травмы ATP WTA Арина Родионова Теннис

Австралийка Арина Родионова отреагировала на твит болельщика Новака Джоковича.

Ранее Родионова опубликовала сторис о трехсантиметровом надрыве мышц задней поверхности правого бедра, а потом пожаловалась на сомнения в ее травме и угрозы от фанатов Джоковича.

«Итак, Арина Родионова, которая сказала, что у нее надрыв мышц задней поверхности бедра, но в отличие от Новака она вряд ли скоро вернется на корт, соревнуется всего через 11 дней после травмы. Оказалось, она отлично умеет восстанавливаться, обладая гораздо меньшими ресурсами, чем Новак 🤔», – написал болельщик.

Родионова ответила: «Погодите, то есть... Играть на следующий день нормально, но для всех остальных 11 дней – это слишком рано? 😂😂😂 Да ладно, ребята, не подставляйте сами себя, вы слишком упрощаете задачу 😂».

Напомним, Джокович выиграл Australian Open с аналогичной травмой левого бедра.

Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?

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1 комментарий

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S.Graf
Тётенька продолжает набрасывать на вентилятор.
м-даа.... "Разве мама виновата, что дочурка #########" (почти цэ)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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