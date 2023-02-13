Родионова пожаловалась на угрозы от болельщиков Джоковича после сторис о надрыве мышц задней поверхности бедра

Австралийка выложила сторис о травме правой ноги.

«В общем, у меня трехсантиметровый надрыв мышц задней поверхности бедра, я провела небольшое исследование... Завтра я должна быть в порядке 😂🤫».

Затем она пожаловалась на угрозы от болельщиков . Серб выиграл Australian Open с аналогичной травмой левого бедра.

«Не знаю, почему я получаю угрозы смерти от фанатов Новака. Почему-то люди думают, что я пошутила насчет травмы. Надрыв мышц задней поверхности бедра – это не шутка, люди попадают с ним в больницу и не могут ходить несколько дней, ребята. Как вам не стыдно превращать это в шутку.

Некоторые могут выигрывать «Шлемы», но остальным приходится делать перерыв 💁‍♀️.

Также я догадываюсь, что вы не сторонники вакцин, но уверена, что прививка против бешенства сотворит чудеса 🤭», – написала Родионова.

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