Родионова пожаловалась на угрозы от болельщиков Джоковича после сторис о надрыве мышц задней поверхности бедра
Австралийка Арина Родионова выложила сторис о травме правой ноги.
«В общем, у меня трехсантиметровый надрыв мышц задней поверхности бедра, я провела небольшое исследование... Завтра я должна быть в порядке 😂🤫».
Затем она пожаловалась на угрозы от болельщиков Новака Джоковича. Серб выиграл Australian Open с аналогичной травмой левого бедра.
«Не знаю, почему я получаю угрозы смерти от фанатов Новака. Почему-то люди думают, что я пошутила насчет травмы. Надрыв мышц задней поверхности бедра – это не шутка, люди попадают с ним в больницу и не могут ходить несколько дней, ребята. Как вам не стыдно превращать это в шутку.
Некоторые могут выигрывать «Шлемы», но остальным приходится делать перерыв 💁♀️.
Также я догадываюсь, что вы не сторонники вакцин, но уверена, что прививка против бешенства сотворит чудеса 🤭», – написала Родионова.
Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?
П.C. именно изза вот таких вот "умственно развитых" желтая пропоганда рассветает день за днем.