Родионова пожаловалась на угрозы от болельщиков Джоковича после сторис о надрыве мышц задней поверхности бедра

Теги Новак Джокович травмы ATP WTA Арина Родионова Теннис

Австралийка Арина Родионова выложила сторис о травме правой ноги.

«В общем, у меня трехсантиметровый надрыв мышц задней поверхности бедра, я провела небольшое исследование... Завтра я должна быть в порядке 😂🤫».

Затем она пожаловалась на угрозы от болельщиков Новака Джоковича. Серб выиграл Australian Open с аналогичной травмой левого бедра.

«Не знаю, почему я получаю угрозы смерти от фанатов Новака. Почему-то люди думают, что я пошутила насчет травмы. Надрыв мышц задней поверхности бедра – это не шутка, люди попадают с ним в больницу и не могут ходить несколько дней, ребята. Как вам не стыдно превращать это в шутку.

Некоторые могут выигрывать «Шлемы», но остальным приходится делать перерыв 💁‍♀️.

Также я догадываюсь, что вы не сторонники вакцин, но уверена, что прививка против бешенства сотворит чудеса 🤭», – написала Родионова.

Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?

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12 комментариев

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arseny572
Бедная, девочка два раза сказала, что у нее нет мозга, так зачем ее убивать, развивать мозговую деятельность, читать умные книги и ещё много чего - да, в ее возрасте это все ещё исправимо, при желании.
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Macren
Ну, неплохо хайпанула, если говорить на зумерском. Хотя все равно пришлось идти в гугл, чтобы понять, что это не воскресшая няня Пушкина, а реальная теннисистка
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mamapapaya
iq Родионовой 34, очевидно
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RealJon
кек. знает ли она о том что недавно ее "земляк" обявила что выиграла Уим с надрывам мышц на животе, якобы оно было 10см

П.C. именно изза вот таких вот "умственно развитых" желтая пропоганда рассветает день за днем.
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sfilatov13
нормально подорвала пуканы фанатов срджановича
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Pelerin
Ноле сам виноват, что над ним так шутят. А отбитость болельщиков только подтверждаем правомочность шуток над ними ))
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генгбенг
ого, она расчехлилась. про газовые камеры для антива будет!?..
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Йенс Мустерманн
Нисколько не удивляют поток таких сообщений от фанатов серба. Скорее было бы странным их отсутствие.
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Sincere
ого, фигурка-вайб!))
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justbored
Клоунесса-то. В SNL просится.
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zzzeeerrrooo
если это не шутка к чему тогда смайлики?
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Sonder
Короче, очень умная мадама решила посмеяться над +- величайшим теннисистом в истории и, о чудо, это не понравилось его фанатам
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