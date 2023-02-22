Бенчич о положительном влиянии сотрудничества с Турсуновым: «Я много читала об «эффекте Дмитрия», возможно, дело в этом»

Теги Дмитрий Турсунов WTA Белинда Бенчич Теннис

Белинда Бенчич рассказала, как ее недавние успехи связаны с сотрудничеством с Дмитрием Турсуновым.

«Я много читала об «эффекте Дмитрия», так что, возможно, дело в этом.

Нужно быть очень стойкой, дисциплинированной и сильной психологически. Я сейчас много работаю, чтобы оставаться спокойной и позитивной. Думаю, все идет лучше, чем в прошлом году. У меня бывали взлеты и падения, и, кроме того, складывалось впечатление, будто или белая полоса, или черная – и никаких полутонов. Так что сейчас я даю себе шанс».

Бенчич отметила, что Турсунов помог ей внести коррективы в технику.

«Если честно, я даже не знаю, как на это решилась. Обычно такое очень пугает, но он как-то заставляет меня ему поверить. Я просто ему доверяю. У меня необычная техника, мало кто играет в открытой стойке и все такое, поэтому очень сложно прийти на тренировку и начать отрабатывать совершенно другие элементы».

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2 комментария

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Доминик
Митяй кажется уже весь тур перепортил. Соболенко, Контавейт, Радукану, Бенчич... Кого еще он не пощекотал своими кудряшками?
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Стэн Смит
Мне кажется, что шутки про то что Турсунов это Казанова тренер, уже не шутки.
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