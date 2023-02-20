Кырстя о победе в самом длинном матче сезона: «Иногда неважно, первый круг или финал – ты радуешься одинаково»

прокомментировала победу над Беатрис Хаддад Майей в первом круге в Дубае – 4:6, 7:6(7), 7:5. Это был самый длинный матч сезона WTA.

«Сегодня я упорно боролась. Я правда считаю, что отдала все силы. У меня ничего не осталось. Иногда нужно просто оставаться в игре. Беа играла потрясающе. Иногда теннис несправедлив. Ты играешь три с половиной часа, а все решает одно очко. Но это теннис, и я рада, что сегодня победила. Я очень, очень горжусь тем, как боролась.

Я не планировала побить рекорд! Но Беа в отличной форме, и я знала, что она настоящий боец. Думаю, в этом и заключается суть тенниса – когда труд приносит результат. Иногда неважно, первый круг или финал – ты радуешься одинаково».

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