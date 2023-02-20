Медведев шестой год подряд выиграл титул в зале

стал чемпионом турнира в Роттердаме и вернулся в топ-8 рейтинга.

Он шестой год подряд выиграл титул на крытых кортах:

2023 – Роттердам;

2022 – Вена;

2021 – Марсель;

2020 – «Мастерс» в Париже и итоговый;

2019 – София и Санкт-Петербург;

2018 – Токио.

Среди игроков, родившихся за последние 50 лет, только у двоих серии длиннее – и брали титулы в зале по восемь лет подряд.

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