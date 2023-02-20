Медведев шестой год подряд выиграл титул в зале

Теги Роджер Федерер ATP Евгений Кафельников Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Роттердаме и вернулся в топ-8 рейтинга.

Он шестой год подряд выиграл титул на крытых кортах:

  • 2023 – Роттердам;
  • 2022 – Вена;
  • 2021 – Марсель;
  • 2020 – «Мастерс» в Париже и итоговый;
  • 2019 – София и Санкт-Петербург;
  • 2018 – Токио.

Среди игроков, родившихся за последние 50 лет, только у двоих серии длиннее – Евгений Кафельников и Роджер Федерер брали титулы в зале по восемь лет подряд.

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10 комментариев

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Йенс Мустерманн
Ответ Евгений Фабиянчук
флешскор пишет, что в 2018 был индур
В 2018 был зал в мультиспортивном комплексе, а сейчас играют на стадионе с раздвижной крышей.
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Sincere
Ответ Евгений Фабиянчук
флешскор пишет, что в 2018 был индур
ага, на сайте АТП глянула, индор написано. видимо разово в зале проводили
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Евгений Фабиянчук
Итоговый, тысячник, три пятисотника и несколько 250 "на сдачу" - обалденный набор. и в общем-то ничего не мешает повторить и превзойти серии Кафеля и Роджера
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Евгений Фабиянчук
Ответ Sincere
откуда Токио на крытых кортах стал?🤔 Москвы не хватает канеш)
флешскор пишет, что в 2018 был индур
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Sincere
Ответ Артем Котельников
Когда стадион под Олимпиаду реконструировали, был индур, да вроде так и остался же?
да нет, олимпиада тоже на открытом харде проходила)
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Алексей Латышов
Ответ Артем Котельников
Когда стадион под Олимпиаду реконструировали, был индур, да вроде так и остался же?
https://www.itftennis.com/en/players/daniil-medvedev/800321548/rus/mt/s/titles/#pprofile-info-tabs
TOKYO OUTDOOR написано.
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Артем Котельников
Ответ Sincere
откуда Токио на крытых кортах стал?🤔 Москвы не хватает канеш)
Когда стадион под Олимпиаду реконструировали, был индур, да вроде так и остался же?
0
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0
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Sincere
откуда Токио на крытых кортах стал?🤔
Москвы не хватает канеш)
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Tarkovski
Что интересно, все разные турниры, прям коллекцию собирает )
+3
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+3
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tigermv
Отлично, но мы знаем, он способен на бОльшее!
Надеюсь - перезагрузился и будет рвать в этом году!
+6
-1
+5
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