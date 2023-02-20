Медведев шестой год подряд выиграл титул в зале
Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Роттердаме и вернулся в топ-8 рейтинга.
Он шестой год подряд выиграл титул на крытых кортах:
- 2023 – Роттердам;
- 2022 – Вена;
- 2021 – Марсель;
- 2020 – «Мастерс» в Париже и итоговый;
- 2019 – София и Санкт-Петербург;
- 2018 – Токио.
Среди игроков, родившихся за последние 50 лет, только у двоих серии длиннее – Евгений Кафельников и Роджер Федерер брали титулы в зале по восемь лет подряд.
TOKYO OUTDOOR написано.
Москвы не хватает канеш)
Надеюсь - перезагрузился и будет рвать в этом году!