Медведев обошел по количеству титулов Сафина
Даниил Медведев, на турнире в Роттердаме выигравший 16-й титул ATP, обошел по этому показателю Марата Сафина.
В истории российского тенниса больше титулов ATP выиграли только Николай Давыденко (21) и Евгений Кафельников (26).
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Кафельников и Давыденко - трудяги.
Великолепные теннисисты.
Медведев, наверное, всё это вместе, пожалуй...
После травмы 2005 года он не смог вернуться на прежний уровень.
И да. Был раздолбаем
У Марата 10 титулов на харде, у Кафельникова и Рублева -9, у Давыденко -8.
За Открытую Эру это 22-24 место. Столько же у Чилича.
Возьмет еще 2 титула станет 18-21.
Чтобы по общему числу титулов попасть в топ-20 за Открытую Эру(на всех покрытиях) надо взять 40 титулов. Думаю, Медведев столько не возьмет. А вот чисто на харде есть шансы быть даже в топ-10 за Открытую Эру -надо взять 23 титула на харде. Т.е. еще 8.
твоей карьере. Время ещё есть.