Медведев обошел по количеству титулов Сафина

Даниил Медведев, на турнире в Роттердаме выигравший 16-й титул ATP, обошел по этому показателю Марата Сафина.

В истории российского тенниса больше титулов ATP выиграли только Николай Давыденко (21) и Евгений Кафельников (26).

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