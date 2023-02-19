Медведев обошел по количеству титулов Сафина

Теги Марат Сафин ATP ABN AMRO World Tennis Tournament статистика Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев, на турнире в Роттердаме выигравший 16-й титул ATP, обошел по этому показателю Марата Сафина.

В истории российского тенниса больше титулов ATP выиграли только Николай Давыденко (21) и Евгений Кафельников (26).

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18 комментариев

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Maratik1982
Да, но все равно Марат лучший!!! FOREVER
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mahurat
В этом сезоне вполне может догнать Николая. Удачи Даниилу!
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Ан Кот
как видите друзья, моя вчерашняя ставочка(на Медведева) сработала, мелочь а приятно :)
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Кагов
Даня, надо брать свой второй ТБШ, чтобы стать первым среди россиян! Болеем за Даню!
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SKA Rostov1992
Ответ Привет Этоя
У Марата было много травм. После травмы 2005 года он не смог вернуться на прежний уровень. И да. Был раздолбаем
Я знаю про травмы. К сожалению да, и травмы очень сильно карьеру испортили и у самого Марата честно говоря глаза не горели...таланта конечно там было минимум на 10 шлемов. Жаль конечно, что не совпало все вместе ... и талант и желание и здоровье
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Сергей К
Сафин - уникальный игрок по соотношению Талант-результат. К сожалению, больше в минус.
Кафельников и Давыденко - трудяги.
Великолепные теннисисты.
Медведев, наверное, всё это вместе, пожалуй...
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Антон Тимофеев
Ответ Холден Колфилд
По количеству шлемов бы догнать сначала
Ну, финалов у них уже одинаково. Пусть сначала хоть по числу Мастерсов сравняется, про Шлемы нынешнему Даниилу пока рано думать, форма еще не та.
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Привет Этоя
Ответ SKA Rostov1992
Мне тоже 30 и я тоже скучаю по тем дням, когда Марат был в настроение играть) жаль что это было не часто 😅
У Марата было много травм.
После травмы 2005 года он не смог вернуться на прежний уровень.
И да. Был раздолбаем
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Холден Колфилд
По количеству шлемов бы догнать сначала
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Радость Ди Мария
Кафеля уделает по титулам через 2-3 года.
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Антон Тимофеев
Если же взять только хард, то Даниил уже лучший из наших. 15 титулов.

У Марата 10 титулов на харде, у Кафельникова и Рублева -9, у Давыденко -8.

За Открытую Эру это 22-24 место. Столько же у Чилича.
Возьмет еще 2 титула станет 18-21.
Чтобы по общему числу титулов попасть в топ-20 за Открытую Эру(на всех покрытиях) надо взять 40 титулов. Думаю, Медведев столько не возьмет. А вот чисто на харде есть шансы быть даже в топ-10 за Открытую Эру -надо взять 23 титула на харде. Т.е. еще 8.
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SKA Rostov1992
Ответ Неоновый Демон
Хоть Даня и хорош. Но стоит признать таких поцелованных Богом теннисистов как Сафин в истории мало было. Настоящий волшебник ,который когда было настроение мог творить магию. Мне 30 , а я скучаю по его игре (((
Мне тоже 30 и я тоже скучаю по тем дням, когда Марат был в настроение играть) жаль что это было не часто 😅
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Радость Ди Мария
Ответ Неоновый Демон
Хоть Даня и хорош. Но стоит признать таких поцелованных Богом теннисистов как Сафин в истории мало было. Настоящий волшебник ,который когда было настроение мог творить магию. Мне 30 , а я скучаю по его игре (((
А по мне оптимальней синтез таланта и профессионализма. А Марат был кайфариком.
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Bashibuzuck
Ответ Ewpator
Должен себе поставить цель обойти Кафельникова по количеству трофеев. Цель вполне достижима и реальна.
Ага, тем более, что в характере он Кафельникову, как минимум, не уступает😁
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Неоновый Демон
Хоть Даня и хорош. Но стоит признать таких поцелованных Богом теннисистов как Сафин в истории мало было. Настоящий волшебник ,который когда было настроение мог творить магию. Мне 30 , а я скучаю по его игре (((
+25
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инок
Молодец Даня! Надеюсь, что эта победа не последняя в
твоей карьере. Время ещё есть.
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Czarn
Даня, вперёд!😃 Не сбавляй оборотов! 😃
+4
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Ewpator
Должен себе поставить цель обойти Кафельникова по количеству трофеев. Цель вполне достижима и реальна.
+13
-2
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