Медведев о разгроме Димитрова: «Это был потрясающий матч. По счету кажется, что было легко, но на самом деле нет»

Теги ATP Григор Димитров ABN AMRO World Tennis Tournament Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Григором Димитровым в полуфинале в Роттердаме. Россиянин обыграл болгарина 6:1, 6:2 и впервые в сезоне вышел в финал ATP.

«Это был потрясающий матч. По счету кажется, что было легко, но на самом деле нет. Физически я чувствовал, что будто играю пятисетовик. Было несколько невероятных розыгрышей. 

Во втором сете был счет 2:2 и 0:40, так что я рад выиграть 6:2. Я немного поднял уровень своей игры на подаче и смог сыграть стабильно. Он допустил на несколько ошибок больше, чем стоило бы, и я доволен своим уровнем». 

В финале он сыграет с Янником Синнером или Тэллоном Грикспором

«Было бы потрясающе выиграть здесь титул. Каждый раз, когда приезжаю сюда, а я здесь, кажется, пятый раз, везде вижу фотографии победителей и их имена.

Не помню, кто был первым чемпионом, но потом Артур Эш выиграл его [дважды]. Затем [другие, в том числе] Макинрой, Борг, Эдберг, и я такой: «Ну, у этого турнира славная история». Было бы здорово добавить в этот список свое имя, но для этого нужно хорошо сыграть в финале».

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6 комментариев

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re#mn
Даня всех сметай, по статусу это тебе полагается
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Анатолий Зыболов
Ответ Kenny De Schepper
это был потрясающий отскок данюси, Димитров играл лучше, но ему немного не повезло 🤡
Это тебе не повезло 😏
+2
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инок
Молодец Даня! Теперь только не дарить титулы, как в прошлом сезоне, когда кучу финалов слил...
+2
-2
0
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Андрей Никитин99
Давай Даня
Надо брать титул✊🏻
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Никитин99
Ответ Kenny De Schepper
это был потрясающий отскок данюси, Димитров играл лучше, но ему немного не повезло 🤡
🤡
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kenny De Schepper
Комментарий скрыт
+2
-13
-11
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