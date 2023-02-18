Медведев о разгроме Димитрова: «Это был потрясающий матч. По счету кажется, что было легко, но на самом деле нет»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Григором Димитровым в полуфинале в Роттердаме. Россиянин обыграл болгарина 6:1, 6:2 и впервые в сезоне вышел в финал ATP.

«Это был потрясающий матч. По счету кажется, что было легко, но на самом деле нет. Физически я чувствовал, что будто играю пятисетовик. Было несколько невероятных розыгрышей.

Во втором сете был счет 2:2 и 0:40, так что я рад выиграть 6:2. Я немного поднял уровень своей игры на подаче и смог сыграть стабильно. Он допустил на несколько ошибок больше, чем стоило бы, и я доволен своим уровнем».

В финале он сыграет с Янником Синнером или Тэллоном Грикспором.

«Было бы потрясающе выиграть здесь титул. Каждый раз, когда приезжаю сюда, а я здесь, кажется, пятый раз, везде вижу фотографии победителей и их имена.

Не помню, кто был первым чемпионом, но потом Артур Эш выиграл его [дважды]. Затем [другие, в том числе] Макинрой, Борг, Эдберг, и я такой: «Ну, у этого турнира славная история». Было бы здорово добавить в этот список свое имя, но для этого нужно хорошо сыграть в финале».

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