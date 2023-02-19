Коккинакис выиграл «Челленджер» и вернется в топ-100

Теги рейтинги ATP челленджеры и турниры ITF Танаси Коккинакис Теннис

Танаси Коккинакис, в финале «Челленджера» в Бахрейне обыгравший Абедаллу Шелбая 6:1, 6:4, обеспечил себе возвращение в топ-100 рейтинга ATP.

За матч Коккинакис выполнил 12 эйсов и попал 71% первых подач, выиграв из них 83%. 

26-летний австралиец, для которого это пятый титул такого уровня, выпал из топ-100 в начале сезона, когда не защитил очки на турнирах в родной Аделаиде (на одном из них – за победу). На Australian Open он во втором круге за 6 часов проиграл Энди Маррею.

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4 комментария

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ugmyanswer
Ответ Хозяин патриотов
Молодцом Кокки. Пора начинать хорошо играть не только в Австралии)
Слабо реализовывает свой потенциал Кокки

Ну вот хоть Абдуллу какую-то в финале обыграл
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Хозяин патриотов
Молодцом Кокки. Пора начинать хорошо играть не только в Австралии)
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Мерседес-Бендзь
А, тот самый, который бил смэш Маррею?
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daiv18
Бывший подающий надежды некстген триумфально возвращается в топ 100
+2
0
+2
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