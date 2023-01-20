Кириос – Коккинакису: «Я люблю тебя, брат, для меня ты №1»

Теги Australian Open ATP Танаси Коккинакис Ник Кириос Теннис

Ник Кириос обратился к Танаси Коккинакису после его поражения от Энди Маррея на Australian Open – австралиец не подал на победу, упустил 2:0 по сетам и проиграл за 5 часов 45 минут. Матч закончился в 04:06 утра.

«Я люблю тебя, брат, для меня ты №1.

Ты был прекрасен, братан ❤️. Не вешай нос 🙏🏽. Ты кайфово играешь».

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2 комментария

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Maratik1982
Ну конечно , после таких то жестов во время матча!!
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Printezis1990
До конца пишите новость пжлст, после еще было давай нюхнем , как гигант я пират ))
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