Кириос – Коккинакису: «Я люблю тебя, брат, для меня ты №1»
Ник Кириос обратился к Танаси Коккинакису после его поражения от Энди Маррея на Australian Open – австралиец не подал на победу, упустил 2:0 по сетам и проиграл за 5 часов 45 минут. Матч закончился в 04:06 утра.
«Я люблю тебя, брат, для меня ты №1.
Ты был прекрасен, братан ❤️. Не вешай нос 🙏🏽. Ты кайфово играешь».
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