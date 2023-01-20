Кириос – Коккинакису: «Я люблю тебя, брат, для меня ты №1»

обратился к после его поражения от на – австралиец не подал на победу, упустил 2:0 по сетам и проиграл за 5 часов 45 минут. Матч закончился в 04:06 утра.

«Я люблю тебя, брат, для меня ты №1.

Ты был прекрасен, братан ❤️. Не вешай нос 🙏🏽. Ты кайфово играешь».

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