Australian Open не будет менять подход к расписанию из-за того, что Маррей и Коккинакис доиграли в 4 утра

Директор Australian Open прокомментировал претензии, что матч и вчера закончился в 4 часа утра. Крэйг Тайли ответил на призывы изменить подход к составлению расписания.

«Матч получился эпическим. Когда ставишь такой матч ближе к 10 вечера, не ожидаешь, что он продлится почти шесть часов.

Когда у тебя 25 сессий, две недели, сотни тысяч гостей турнира, все лучшие игроки мира, такие ситуации возможны».

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