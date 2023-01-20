Australian Open не будет менять подход к расписанию из-за того, что Маррей и Коккинакис доиграли в 4 утра

Теги Энди Маррей Australian Open ATP Крэйг Тайли Танаси Коккинакис Теннис

Директор Australian Open прокомментировал претензии, что матч Энди Маррея и Танаси Коккинакиса вчера закончился в 4 часа утра. Крэйг Тайли ответил на призывы изменить подход к составлению расписания.

«Матч получился эпическим. Когда ставишь такой матч ближе к 10 вечера, не ожидаешь, что он продлится почти шесть часов.

Когда у тебя 25 сессий, две недели, сотни тысяч гостей турнира, все лучшие игроки мира, такие ситуации возможны».

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3 комментария

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S.Graf
Ах, как любят Муррея в Австралии! Наверное, за то, что он очередную призовую тарелку то ли потерял, то ли выбросил, то ли запустил в австралийское небо, как фрисби
пхх))))
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Ivan Ivanov
Так, а что они могут поменять... 3 дневных матча и 2 вечерних это стандарт для центральных освещённых кортов на шлемах. Вчера они играли 5 матчей сразу один за другим. Бывает такое, что поделать.
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NickG
традиции, перешедшие от метрополии, очень трудно пересмотреть.
вроде и ценность есть, а вроде и здравый смысл подсказывает что-то)
а вот то, что он не верил в Маррея- это провал))
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