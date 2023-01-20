Australian Open не будет менять подход к расписанию из-за того, что Маррей и Коккинакис доиграли в 4 утра
Директор Australian Open прокомментировал претензии, что матч Энди Маррея и Танаси Коккинакиса вчера закончился в 4 часа утра. Крэйг Тайли ответил на призывы изменить подход к составлению расписания.
«Матч получился эпическим. Когда ставишь такой матч ближе к 10 вечера, не ожидаешь, что он продлится почти шесть часов.
Когда у тебя 25 сессий, две недели, сотни тысяч гостей турнира, все лучшие игроки мира, такие ситуации возможны».
🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов в 35 лет с железным бедром
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пхх))))
вроде и ценность есть, а вроде и здравый смысл подсказывает что-то)
а вот то, что он не верил в Маррея- это провал))