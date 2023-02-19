Швентек в Дохе повторила рекорд Открытой эры по потерянным геймам на пути к титулу

Теги WTA рекорды Крис Эверт Qatar Total Open Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек, в субботу победившая на турнире в Дохе, по пути к титулу проиграла пять геймов за три матча: по одному в первых двух против Даниэль Коллинс и Вероники Кудерметовой и три в финале против Джессики Пегулы.

Швентек как первая сеяная пропускала первый круг и без борьбы прошла четвертьфинал, с которого снялась Белинда Бенчич.

Пять потерянных геймов на победном турнире – это рекорд Открытой эры для турниров WTA. Также он принадлежит Крис Эверт, в 1985-м победившей на турнире в Токио, проведя два матча.

Крис Эверт – символ эпохи: первой в спорте заработала миллион и на грунте добилась больше Надаля

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5 комментариев

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Михаил1970
В шахматах, Карпов победил Фишера в матче за звание чемпиона мира, вообще не сыграв ни одной партии. Вот так тоже бывает)
+1
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Verdo
так себе рекорд, 18 шлемов Эверт это результат
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0
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@yramydr
Ответ ivan 07
Чушь всякую не пишите. Она провела всего три матча.
Чел, это статистика просто

Эверт сыграла вообще два матча, новость прочитай
+9
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ivan 07
Тем более не играла с самой сильной теннисисткой по сетке , с Бенчич.
+1
-3
-2
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ivan 07
Чушь всякую не пишите. Она провела всего три матча.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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