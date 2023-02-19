Швентек в Дохе повторила рекорд Открытой эры по потерянным геймам на пути к титулу

Первая ракетка мира Ига Швентек, в субботу победившая на турнире в Дохе, по пути к титулу проиграла пять геймов за три матча: по одному в первых двух против Даниэль Коллинс и Вероники Кудерметовой и три в финале против Джессики Пегулы.

Швентек как первая сеяная пропускала первый круг и без борьбы прошла четвертьфинал, с которого снялась Белинда Бенчич.

Пять потерянных геймов на победном турнире – это рекорд Открытой эры для турниров WTA. Также он принадлежит Крис Эверт, в 1985-м победившей на турнире в Токио, проведя два матча.

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