Швентек взяла 12-й титул в карьере. В Дохе она отдала соперницам всего пять геймов

Первая ракетка мира Ига Швентек в финале турнира в Дохе обыграла №4 Джессику Пегулу – 6:3, 6:0.

Для 21-летней польки это первый титул в сезоне. Всего Швентек выиграла 12-й турнир в карьере. Только в одном из выигранных финалов она отдала сет (Донне Векич в Сан-Диего).

На пути ко второму подряд титулу в Дохе она отдала соперницам всего пять геймов: три сегодня, один в полуфинале против Вероники Кудерметовой и еще один во втором круге против Даниэль Коллинс. Ее соперница по 1/4 – Белинда Бенчич – снялась с матча из-за усталости.

Кроме того, Швентек 50-й раз в карьере повесила сопернице баранку.

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