Швентек о разгроме Кудерметовой: «Очень беспокоилась о том, как буду соперничать в сегодняшних условиях, поэтому рада, что смогла сыграть умно»

Ига Швентек прокомментировала разгром над Вероникой Кудерметовой в 1/2 турнира в Дохе. Полька победила 6:0, 6:1 и впервые в сезоне вышла в финал WTA.

«Я очень беспокоилась о том, как буду соперничать в сегодняшних условиях, поэтому рада, что смогла сыграть умно. Очень довольна, что сыграла так уверенно».

Также она поделилась ожиданиями от финала против Джессики Пегулы.

«Чтобы выиграть у Джесси, всегда нужно прикладывать максимум усилий. Она отличный, очень качественный игрок. Если честно, посмотрим. Я не хочу ничего предсказывать или углубляться в аналитику. Я просто выйду и покажу свой лучший теннис, а дальше посмотрим».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе