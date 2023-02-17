Швентек о разгроме Кудерметовой: «Очень беспокоилась о том, как буду соперничать в сегодняшних условиях, поэтому рада, что смогла сыграть умно»

Теги WTA Qatar Total Open Джессика Пегула Вероника Кудерметова Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала разгром над Вероникой Кудерметовой в 1/2 турнира в Дохе. Полька победила 6:0, 6:1 и впервые в сезоне вышла в финал WTA.

«Я очень беспокоилась о том, как буду соперничать в сегодняшних условиях, поэтому рада, что смогла сыграть умно. Очень довольна, что сыграла так уверенно».

Также она поделилась ожиданиями от финала против Джессики Пегулы.

«Чтобы выиграть у Джесси, всегда нужно прикладывать максимум усилий. Она отличный, очень качественный игрок. Если честно, посмотрим. Я не хочу ничего предсказывать или углубляться в аналитику. Я просто выйду и покажу свой лучший теннис, а дальше посмотрим».

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1 комментарий

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La Gushka
Я, конечно, всех умней, дом я строю из камней!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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