Алькарас встретился с Сабатини в Буэнос-Айресе и пригласил юниорских соперников на четвертьфинал

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Карлос Алькарас встретился с Габриэлой Сабатини в Буэнос-Айресе.

«Габи, спасибо большое, что пришли! ❤️ Встреча с вами – всегда что-то потрясающее! 🤩», – написал Алькарас.

Также он пригласил на четвертьфинал против Душана Лайовича (6:4, 6:2) двух аргентинских теннисистов, с которыми он играл по юниорам. Он подарил билеты Кангу Лингуа и Роми Бурручаге.

😍 Как прекрасна Габриэла Сабатини в 52 года! Она была главной красавицей тенниса 90-х и сражает до сих пор

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1 комментарий

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TennisForever
Всё так же красотка Габи🌹
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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