Алькарас встретился с Сабатини в Буэнос-Айресе и пригласил юниорских соперников на четвертьфинал

Карлос Алькарас встретился с Габриэлой Сабатини в Буэнос-Айресе.

«Габи, спасибо большое, что пришли! ❤️ Встреча с вами – всегда что-то потрясающее! 🤩», – написал Алькарас.

Также он пригласил на четвертьфинал против Душана Лайовича (6:4, 6:2) двух аргентинских теннисистов, с которыми он играл по юниорам. Он подарил билеты Кангу Лингуа и Роми Бурручаге.

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