Швентек впервые с октября вышла в финал WTA. По ходу недели она отдала соперницам всего два гейма

Теги WTA Qatar Total Open Вероника Кудерметова Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек стала финалисткой турнира в Дохе, обыграв Веронику Кудерметову – 6:0, 6:1. Полька сыграет в финале WTA впервые с октября, когда взяла титул в Сан-Диего.

На пути в финал действующая чемпионка отдала соперницам всего два гейма: один сегодня и во втором круге против Даниэль Коллинс. Ее соперница по 1/4 – Белинда Бенчич – снялась с матча из-за усталости.

Кроме того, Швентек 49-й раз в карьере повесила сопернице баранку.

За титул она сыграет с Джессикой Пегулой, которой она уступила в начале сезона на United Cup.

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4 комментария

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dimon 2.0
Ответ Дарья Ефимова
Жаль что на кепке не нашлось места для ленточек с флагами Турции и Сирии. Сострадание оно не для всех.
ты не видишь разницу между природным катаклизмом и сознательным санкционированным убийством людей в одной стране другой страной ?
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инок
Правы оказались те, кто говорил, что Кудерметовой до Швентек как до Луны!
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0
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Дарья Ефимова
Жаль что на кепке не нашлось места для ленточек с флагами Турции и Сирии. Сострадание оно не для всех.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimon 2.0
пегуле завтра хана
+1
-1
0
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