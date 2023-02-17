Швентек впервые с октября вышла в финал WTA. По ходу недели она отдала соперницам всего два гейма

Первая ракетка мира Ига Швентек стала финалисткой турнира в Дохе, обыграв Веронику Кудерметову – 6:0, 6:1. Полька сыграет в финале WTA впервые с октября, когда взяла титул в Сан-Диего.

На пути в финал действующая чемпионка отдала соперницам всего два гейма: один сегодня и во втором круге против Даниэль Коллинс. Ее соперница по 1/4 – Белинда Бенчич – снялась с матча из-за усталости.

Кроме того, Швентек 49-й раз в карьере повесила сопернице баранку.

За титул она сыграет с Джессикой Пегулой, которой она уступила в начале сезона на United Cup.

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