Медведев о победе над Оже-Альяссимом: «Сегодня был мой лучший матч за неделю, но над этим пришлось поработать»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 в Роттердаме. Россиянин обыграл канадца 6:2, 6:4 и прервал серию из девяти поражений от соперников из топ-10.

«Сегодня был мой лучший матч за неделю, но над этим пришлось поработать. Обычно в лучшие недели, как правило, ты стараешься прибавить к финалу, так что это определенно моя цель. Но я доволен своим уровнем – я смог победить игрока уровня Феликса в двух сетах».

Также он поделился ожиданиями от полуфинала против Григора Димитрова.

«У меня есть план, но Григор постарается придумать свой. Если брать наши последние матчи, то счет 1:1. Поэтому я всегда говорю, что новый матч – это новый матч, а счет личных встреч не имеет значения.

Я готовлюсь к тяжелому матчу, он отличный игрок и сегодня совершил невероятный камбэк. Так что я готов к тяжелой битве».

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