Медведев о победе над Оже-Альяссимом: «Сегодня был мой лучший матч за неделю, но над этим пришлось поработать»

Теги ATP ABN AMRO World Tennis Tournament Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 в Роттердаме. Россиянин обыграл канадца 6:2, 6:4 и прервал серию из девяти поражений от соперников из топ-10.

«Сегодня был мой лучший матч за неделю, но над этим пришлось поработать. Обычно в лучшие недели, как правило, ты стараешься прибавить к финалу, так что это определенно моя цель. Но я доволен своим уровнем – я смог победить игрока уровня Феликса в двух сетах».

Также он поделился ожиданиями от полуфинала против Григора Димитрова.

«У меня есть план, но Григор постарается придумать свой. Если брать наши последние матчи, то счет 1:1. Поэтому я всегда говорю, что новый матч – это новый матч, а счет личных встреч не имеет значения.

Я готовлюсь к тяжелому матчу, он отличный игрок и сегодня совершил невероятный камбэк. Так что я готов к тяжелой битве».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kyckoba
Очень нужно выигрывать дальше, нужно вернуть уверенность🤞🏻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S.Graf
Неделя ещё не прошла, ваащет.
Как говорил тов.Саахов, "а торописся не надо, торописся не надо" :о)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тёма Тёма
Пора возвращаться, Даня. Ты это можешь.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Очень надеюсь, что Даня скоро вернется к своей привычной игре.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Заслуженная победа!!! В понедельник ждём Даню в топ 10 🔥
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimon 2.0
оооо павлин наконец расправил хвост. добро пожаловать
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий