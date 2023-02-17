Медведев прервал серию из девяти поражений от топ-10

11-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл №8 Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале в Роттердаме – 6:2, 6:4.

Медведев прервал серию из девяти поражений от соперников из топ-10. Серия началась в финале Australian Open-2022, где он упустил преимущество 2:0 по сетам против Рафаэля Надаля.

Теперь его баланс в матчах против соперников этого уровня составляет 30:33.

В 1/2 россиянин сыграет с Григором Димитровым. В случае победы он вернется в топ-10.

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