Медведев прервал серию из девяти поражений от топ-10

Теги ATP ABN AMRO World Tennis Tournament Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Теннис

11-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл №8 Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале в Роттердаме – 6:2, 6:4.

Медведев прервал серию из девяти поражений от соперников из топ-10. Серия началась в финале Australian Open-2022, где он упустил преимущество 2:0 по сетам против Рафаэля Надаля.

Теперь его баланс в матчах против соперников этого уровня составляет 30:33.

В 1/2 россиянин сыграет с Григором Димитровым. В случае победы он вернется в топ-10.

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7 комментариев

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Hardy
хоть это и всего лишь Оже, но уже что-то...
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Ночная Фурия
Днями Оже рассказывал, когда он сравнялся с Бигами, они начали ему... чего-то там.
Сравнялся??? Нуну.
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Антон Тимофеев
Хороший матч. Правда, имхо, ощущения запаса от Даниила не было, казалось, что если Феликс сейчас добавит, то Медведеву худо будет. Еще насморк этот((( Ладно, обошлось и слава богу. Но, на свой уровень Даниил пока не вернулся, хотя и поближе стал. У сетки несколько раз неплохо сыграл.

Даниил играет отрезками. То прямо хорошо, то провалы. Нестабильно(((
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Egorov Evgeniy
Ответ Vano from Tbilisi
Только никаких статей. Ноль. Зеро.
В точку.
+1
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Андрей
Лучший матч в году пока что от Дани. Радует!
+8
0
+8
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инок
Даню с победой. Хотя Оже был очень не уверен в себе
+5
-1
+4
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Vano from Tbilisi
Только никаких статей. Ноль. Зеро.
+17
0
+17
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