Маррей сыграет в Дохе. Он получил 54-ю wild card и стал рекордсменом тура

Теги Энди Маррей Фернандо Вердаско ATP Qatar ExxonMobil Open Теннис

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей получил wild card на турнир в Дохе, который пройдет на следующей неделе.

Для британца это уже 54-я wild card в карьере. Теперь он вышел на чистое первое место по их количеству, обойдя Томми Хааса (учет ведется с 1990-го).

Также обладателями приглашений стали 38-летний Фернандо Вердаско и 19-летний иорданец Абедалла Шельбайх.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зорькин
54 WC - это абсолютный рекорд и абсолютный позор Марри.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
canuck andreyka
Ответ Великий Алонсо
Вердаско? Надо было ещё WC Сампрасу и Агасси дать
Сампрас с Агасси в Катаре не гастарбайтерили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Сэр Энди кажется теперь стал лидером по полученным WC в туре с 1990 года.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
И Вердаско уже 39, а не 38
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Вердаско? Надо было ещё WC Сампрасу и Агасси дать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий