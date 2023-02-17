Маррей сыграет в Дохе. Он получил 54-ю wild card и стал рекордсменом тура

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей получил wild card на турнир в Дохе, который пройдет на следующей неделе.

Для британца это уже 54-я wild card в карьере. Теперь он вышел на чистое первое место по их количеству, обойдя Томми Хааса (учет ведется с 1990-го).

Также обладателями приглашений стали 38-летний Фернандо Вердаско и 19-летний иорданец Абедалла Шельбайх.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе