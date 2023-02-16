Зверев в Роттердаме попросил физиотерапевта-мужчину вместо женщины, посчитав ее недостаточно сильной

Экс-вторая ракетка мира Александр Зверев в среду по ходу матча на турнире в Роттердаме спросил, на смене ли физиотерапевты-мужчины вместо женщины, которая вышла к нему на медицинский перерыв.

Физио ATP Гвен Байзи вышла к Звереву и помогала ему с жалобами на шею, когда он спросил, нельзя ли позвать кого-то из двух ее коллег-мужчин, чтобы они могли приложить больше давления.

«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе