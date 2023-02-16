Зверев в Роттердаме попросил физиотерапевта-мужчину вместо женщины, посчитав ее недостаточно сильной

Теги ATP ABN AMRO World Tennis Tournament Александр Зверев Теннис

Экс-вторая ракетка мира Александр Зверев в среду по ходу матча на турнире в Роттердаме спросил, на смене ли физиотерапевты-мужчины вместо женщины, которая вышла к нему на медицинский перерыв.

Физио ATP Гвен Байзи вышла к Звереву и помогала ему с жалобами на шею, когда он спросил, нельзя ли позвать кого-то из двух ее коллег-мужчин, чтобы они могли приложить больше давления.

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4 комментария

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Sonder
ДАА КАК ОН ПАСМЕЕЕЕЕЛ
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Hasta la victoria siempre
В случае Сашки, вкрутить голову на место можно только сильными круговыми движениями обязательно мышцатыми (привет редакторам спортру) мужскими руками..
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Hasta la victoria siempre
хм.. а может у него психологическая травма осталась после женских прикосновений?
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Hasta la victoria siempre
Ну всё... понеслась жара..
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