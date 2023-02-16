Алькарас выиграл первый матч за 3,5 месяца

Чемпион US Open Карлос Алькарас в Буэнос-Айресе провел первый матч за 104 дня. В конце прошлого сезона он получил травму на парижском «Мастерсе», а перед возвращением в тур на Australian Open в прошлом месяце – еще одну на тренировке.

Во втором круге Argentina Open 19-летний испанец обыграл Ласло Дьере 6:2, 4:6, 6:2.

«Очень приятно снова побеждать. Я очень долго не соревновался, не играл, только восстанавливался. Наконец одержал первую победу в году», – сказал второй номер рейтинга ATP.

В четвертьфинале Алькарас встретится с Душаном Лайовичем.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе