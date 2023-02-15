Карлос Алькарас: «У Джоковича нет слабых мест. Каждый удар потрясающий. Он как бог»

высказался о .

«У него нет слабых мест. Каждый удар потрясающий. Он в потрясающей форме физически и психологически. Он как бог, и я восхищаюсь тем, как он на протяжении многих лет сохраняет уровень, остается на вершине. Это очень, очень трудно, и я этим восхищаюсь».

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