Карлос Алькарас: «У Джоковича нет слабых мест. Каждый удар потрясающий. Он как бог»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас высказался о Новаке Джоковиче.

«У него нет слабых мест. Каждый удар потрясающий. Он в потрясающей форме физически и психологически. Он как бог, и я восхищаюсь тем, как он на протяжении многих лет сохраняет уровень, остается на вершине. Это очень, очень трудно, и я этим восхищаюсь».

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6 комментариев

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Helga Kl
Ответ Istianoff
Преклонил колено перед Императором.
Ещё один прозрел ☺
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Nikolay Stavrogin
Парень не нравится, но сказал красиво, так что плюсик в его пользу.
Весь мир надеется, что Ноле сохранит такую форму еще годика на три. После этого весь спорт можно будет выключать. Лучше не будет
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-1
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Istianoff
Преклонил колено перед Императором.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Helga Kl
Джокович - пятая стихия! Он квинтэссенция тенниса. Гений!
Куда там этим выскочка что-то пищать.
Впрочем выбор очевиден, либо он - вдохновение, либо шайбой по носу)
+1
-3
-2
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Йенс Мустерманн
Самые сильные места акробата - живот и левое бедро.
+2
-2
0
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Ёба Роба
Жовак Днокович
+2
-7
-5
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