Карлос Алькарас: «У Джоковича нет слабых мест. Каждый удар потрясающий. Он как бог»
Карлос Алькарас высказался о Новаке Джоковиче.
«У него нет слабых мест. Каждый удар потрясающий. Он в потрясающей форме физически и психологически. Он как бог, и я восхищаюсь тем, как он на протяжении многих лет сохраняет уровень, остается на вершине. Это очень, очень трудно, и я этим восхищаюсь».
Весь мир надеется, что Ноле сохранит такую форму еще годика на три. После этого весь спорт можно будет выключать. Лучше не будет
Куда там этим выскочка что-то пищать.
Впрочем выбор очевиден, либо он - вдохновение, либо шайбой по носу)