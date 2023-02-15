Алькарас о возвращении после травм: «Отлично себя чувствую. Надеюсь, тело меня не побеспокоит»

поделился настроем на первый официальный турнир в 2023-м.

«Я долго был №1. Теперь моя цель – сделать все возможное на этих турнирах, чтобы вернуть эту позицию. Я к этому стремлюсь.

Я отлично себя чувствую. Я привыкаю к этим условиям, к игре с лучшими игроками, так что на данный момент мне комфортно. Тяжело играть первый турнир после долгого четырехмесячного перерыва. Поэтому будет очень, очень трудно выиграть турнир или приблизиться к победе. Надеюсь, тело меня не побеспокоит, и постараюсь хорошо сыграть.

Я очень рад играть в Буэнос-Айресе. У меня было четыре месяца без соревнований, без матчей – только тренировки и восстановление после травмы. Я так рад снова играть, снова соревноваться. Жду с нетерпением».

Испанец поборется в первом круге с Ласло Дьере.

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