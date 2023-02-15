Музетти о панических атаках: «Временами давление брало надо мной верх, но я много работаю со специалистом, чтобы это больше не повторилось»

высказался о давлении в теннисе. Итальянец перенес паническую атаку в прошлогоднем полуфинале во Флоренции.

«Теннис требует большой отдачи. Ты испытываешь сильное давление. Нелегко быть одному на корте и сталкиваться со всеми проблемами. Временами это давление брало надо мной верх, но я много работаю со специалистом, чтобы это больше не повторилось».

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