Потапова о суевериях: «Перед финалом в Линце сдала платье в стирку, но мне сказали, что не успеют. Пришлось поднять гранд-скандал»

Анастасия Потапова рассказала про платье, в котором выиграла турнир в Линце. Россиянка выступает в одежде от Nike.

«Я очень суеверна. Я буду в нем играть до того момента, пока не приеду в Америку. Уже в Индиан-Уэллс Nike будет менять всю коллекцию. К сожалению, платье придется отложить.

Пока играю в этом платье, я ему доверяю. Буквально перед финалом я сдала вещи в стирку, а у меня было с собой всего два платья. Перед Australian Open Nike много разных комплектов, и я взяла всего по чуть-чуть. Но когда я выиграла [первый матч в Линце] в платье, я подумала: «Все, я буду продолжать играть в этом платье, нельзя менять». И вот я сдаю его в стирку, и мне говорят: «Извините, ваши вещи не будут готовы к финалу». Пришлось немного поднять гранд-скандал (смеется). Я сказала: «Нет, ребят, верните, пожалуйста, мою стирку, даже если она грязная. Просто верните». И все сложилось удачно».

О комментариях про сходство с Марией Шараповой

«Мне оставляют в комментариях слова, что я больше похожа на Курникову, чем на Шарапову. Но все равно, ко всем таким сравнениям я отношусь спокойно. Мне в какой-то степени приятно, но и в какой-то степени я осознаю, что я другой игрок. Я другая личность, и мне приятно быть собой. Хочется, чтобы люди знали меня, а не как кого-то другого из прошлого».

О сексуализации своего образа в соцсетях

«Это часть моей работы, как и любого спортсмена. Сейчас развиты соцсети. Мы обязаны их вести. Если мы про сексуальность, то я не могу сказать, что я делаю это как-то специально. Я думаю, что вы меня так воспринимаете. Это уже не мои проблемы», – сказала Потапова в эфире ютуб-канала «Больше!»

Самсонова почти в топ-10 (но упустила 3 матчбола в финале), Потапова тоже прорывается. Российские теннисистки – огонь

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