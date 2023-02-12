Потапова назвала неожиданной победу в Линце: «Приехала не в лучших кондициях. У меня было несколько мелких травм»

Анастасия Потапова прокомментировала победу на турнире в Линце. В финале россиянка обыграла Петру Мартич со счетом 6:3, 6:1.

«Это была тяжелая неделя. Честно говоря, это неожиданный результат, потому что я приехала сюда не в лучших кондициях. У меня было несколько мелких травм.

После первого матча просто сказала себе: «Ну, если я смогу удержать этот уровень, то можно постараться пройти далеко по сетке». Мне это удалось, и с каждым днем ​​я чувствовала себя все лучше и лучше.

Оказалось, что перед финалом я была более свежей, чем в первый день турнира. Смешно, но это правда», – сказала Потапова на церемонии награждения.

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