Ибин У о финале в Далласе против Изнера: «Он сделал, наверное, 100 эйсов. Я даже не двигаюсь, когда он подает»

Ибин У высказался о подаче , которого обыграл в финале турнира в Далласе – 6:7(4), 7:6(3), 7:6(12).

Изнер пообещал пожертвовать в свой семейный фонд по 100 долларов за каждый эйс, который сделает в Далласе. В итоге он подал навылет 138 раз. Собранные деньги пойдут на помощь детям из малообеспеченных семей Далласа.

«Это был трудный матч. Он сделал, наверное, 100 эйсов. Здорово, что он организовал эту акцию со 100 долларами, это порадует больше детей.

В этом есть и моя заслуга, потому что я даже не двигаюсь, когда он подает!»

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