Рейтинг ATP. Фриц стал №7, Ибин У поднялся на 39 строчек

Тэйлор Фриц впервые стал седьмой ракеткой мира.

Чемпион Далласа Ибин У поднялся на 39 строчек рейтинга ATP, чемпион Кордовы Себастьян Баес – на 11.

Победитель турнира в Монпелье Янник Синнер вернулся в топ-15.

В топ-50 личный рейтинговый рекорд обновили Томми Пол, Джей-Джей Вульф, Марк Андреа Хуслер и Федерико Кория.

FedEx ATP Rankings

Положение на 13 февраля 2023

Если в приложении или мобильной версии таблица отображается не полностью, нажимайте сюда.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе