Рейтинг ATP. Фриц стал №7, Ибин У поднялся на 39 строчек
Тэйлор Фриц впервые стал седьмой ракеткой мира.
Чемпион Далласа Ибин У поднялся на 39 строчек рейтинга ATP, чемпион Кордовы Себастьян Баес – на 11.
Победитель турнира в Монпелье Янник Синнер вернулся в топ-15.
В топ-50 личный рейтинговый рекорд обновили Томми Пол, Джей-Джей Вульф, Марк Андреа Хуслер и Федерико Кория.
FedEx ATP Rankings
Положение на 13 февраля 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|7070
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6730
|3 (3)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5940
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5515
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|4065
|6 (6)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|3815
|7 (8)
|Тэйлор Фриц (США)
|3455
|8 (7)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3260
|9 (9)
|Хольгер Руне (Дания)
|3136
|10 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2950
|11 (12)
|Даниил Медведев (Россия)
|2750
|13 (13)
|Карен Хачанов (Россия)
|2515
|14 (17)
|Янник Синнер (Италия)
|2445
|18 (19)
|Томми Пол (США)
|1835
|36 (47)
|Себастьян Баес (Аргентина)
|1125
|39 (43)
|Джей-Джей Вульф (США)
|996
|40 (51)
|Максим Кресси (США)
|991
|44 (54)
|Альберт Рамос (Испания)
|915
|47 (49)
|Марк Андреа Хуслер (Швейцария)
|896
|49 (67)
|Федерико Кория (Аргентина)
|880
|53 (37)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|842
|58 (97)
|Ибин У (Китай)
|793
|83 (82)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|641
|98 (95)
|Аслан Карацев (Россия)
|555
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5 (5). Андрей РУБЛЁВ (Россия) — 4065
10 (10). Hubert HURKACZ (Polska) — 2950
11 (12). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) — 2750
13 (13). Կարեն ԽԱՉԱՆՅԱՆ (Ռուսաստան) — 2515
77 (74). Ілья ІВАШКА (Беларусь) — 686
83 (82). Роман САФИУЛЛИН (Россия) — 641
98 (95). Аслан ХЪÆРÆЦАТЫ (Уæрæсе) — 555