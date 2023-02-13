Рейтинг ATP. Фриц стал №7, Ибин У поднялся на 39 строчек

Теги рейтинги ATP Тэйлор Фриц Ибин У Янник Синнер Себастьян Баес Теннис

Тэйлор Фриц впервые стал седьмой ракеткой мира.

Чемпион Далласа Ибин У поднялся на 39 строчек рейтинга ATP, чемпион Кордовы Себастьян Баес – на 11.

Победитель турнира в Монпелье Янник Синнер вернулся в топ-15.

В топ-50 личный рейтинговый рекорд обновили Томми Пол, Джей-Джей Вульф, Марк Андреа Хуслер и Федерико Кория.

FedEx ATP Rankings

Положение на 13 февраля 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 7070
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 6730
3 (3) Стефанос Циципас (Греция) 5940
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5515
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 4065
6 (6) Рафаэль Надаль (Испания) 3815
7 (8) Тэйлор Фриц (США) 3455
8 (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3260
9 (9) Хольгер Руне (Дания) 3136
10 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 2950
11 (12) Даниил Медведев (Россия) 2750
13 (13) Карен Хачанов (Россия) 2515
14 (17) Янник Синнер (Италия) 2445
18 (19) Томми Пол (США) 1835
36 (47) Себастьян Баес (Аргентина) 1125
39 (43) Джей-Джей Вульф (США) 996
40 (51) Максим Кресси (США) 991
44 (54) Альберт Рамос (Испания) 915
47 (49) Марк Андреа Хуслер (Швейцария) 896
49 (67) Федерико Кория (Аргентина) 880
53 (37) Иржи Лехечка (Чехия) 842
58 (97) Ибин У (Китай) 793
83 (82) Роман Сафиуллин (Россия) 641
98 (95) Аслан Карацев (Россия) 555

 

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3 комментария

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Оскар Муравьев
Ответ Welshman09
Рейтинг Топ-100 ATP (Русь-Україна, Россия, Беларусь, Lietuva, Latvija, Eesti, Polska): 5 (5). Андрей РУБЛЁВ (Россия) — 4065 10 (10). Hubert HURKACZ (Polska) — 2950 11 (12). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) — 2750 13 (13). Կարեն ԽԱՉԱՆՅԱՆ (Ռուսաստան) — 2515 77 (74). Ілья ІВАШКА (Беларусь) — 686 83 (82). Роман САФИУЛЛИН (Россия) — 641 98 (95). Аслан ХЪÆРÆЦАТЫ (Уæрæсе) — 555
Причем здесь Россия Украина Польша разные страны это
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Welshman09
Рейтинг Топ-100 ATP (Русь-Україна, Россия, Беларусь, Lietuva, Latvija, Eesti, Polska):

5 (5). Андрей РУБЛЁВ (Россия) — 4065
10 (10). Hubert HURKACZ (Polska) — 2950
11 (12). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) — 2750
13 (13). Կարեն ԽԱՉԱՆՅԱՆ (Ռուսաստան) — 2515
77 (74). Ілья ІВАШКА (Беларусь) — 686
83 (82). Роман САФИУЛЛИН (Россия) — 641
98 (95). Аслан ХЪÆРÆЦАТЫ (Уæрæсе) — 555
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Григорий Федотов
Если бы нам год назад такой рейтинг показали касательно наших теннисистов, мало бы кто поверил, да?
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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