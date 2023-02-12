Изнер после выхода в финал в Далласе: «Чувствую себя ужасно. Мне скоро 38 лет»

Джон Изнер прокомментировал победу над Джей-Джей Вульфом в полуфинале турнира в Далласе. Изнер победил 3:6, 7:5, 7:6(4) и впервые с апреля вышел в финал ATP.

«Я отыграл много брейк-пойнтов за счет неберущихся подач. Без этого меня бы вынесли с корта 6:3, 6:4. Поэтому, конечно, мне очень повезло, что у меня есть это оружие, сегодня я как никогда в нем нуждался.

Это была настоящая битва, поэтому я очень устал. Но я в полном восторге, что буду играть в финале здесь, в Далласе».

Также он рассказал, как себя чувствует после четырех матчей за пять дней.

«Чувствую себя ужасно. Мне скоро 38 лет (26 апреля – Sports.ru). С каждым матчем все тяжелее. Я начал немного медленно, вяло, но в третьем сете чувствовал себя лучше, чем по ходу всего матча. В конце у меня было много адреналина и я смог сохранить самообладание и победить.

Прямо сейчас главное – это восстановление. Я вернусь в тренажерку и постараюсь подготовить это большое тело к финалу».

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