Изнер выиграл 500-й тай-брейк в карьере

Теги ATP Джон Изнер Dallas Open Эмилио Гомес Теннис

39-я ракетка мира Джон Изнер обыграл Эмилио Гомеса в четвертьфинале турнира в Далласе – 7:6(8), 7:5.

37-летний американец выиграл 500-й тай-брейк в карьере. По этому он показателю он лучший в Открытой эре. Также в топ-5 входят:

В полуфинале Изнер сыграет с Джей-Джей Вульфом.

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6 комментариев

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Kenny De Schepper
Ответ Александр Синенко
Кроме Феди
лол. чокерер как раз подаванчик
+1
-1
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Оскар Муравьев
Изнер величайший подаван
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0
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Verdo
отсюда выводы, Изя лучший, но и Федя крутой подаван, но распиаренный, и грунтового чемпиона так же сложно отнести к элите тенниса, рейтинг лучших теннисистов по версии Marsian Sport Gazette на 10 февраля 2023 г. выглядит так:
1. Н. Джокович 2. П. Сампрас 3. Б. Борг 4. И. Лендл 5. А. Агасси
+2
-1
+1
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Александр Синенко
Ответ mamapapaya
Подаваеы в топе, логично
Кроме Феди
0
0
0
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mamapapaya
Подаваеы в топе, логично
0
0
0
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dimamak10
Эйс коронный тай брейк похоронный
0
0
0
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