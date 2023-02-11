Изнер выиграл 500-й тай-брейк в карьере

39-я ракетка мира Джон Изнер обыграл Эмилио Гомеса в четвертьфинале турнира в Далласе – 7:6(8), 7:5.

37-летний американец выиграл 500-й тай-брейк в карьере. По этому он показателю он лучший в Открытой эре. Также в топ-5 входят:

В полуфинале Изнер сыграет с Джей-Джей Вульфом.

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