Изнер выиграл 500-й тай-брейк в карьере
39-я ракетка мира Джон Изнер обыграл Эмилио Гомеса в четвертьфинале турнира в Далласе – 7:6(8), 7:5.
37-летний американец выиграл 500-й тай-брейк в карьере. По этому он показателю он лучший в Открытой эре. Также в топ-5 входят:
- Роджер Федерер (466);
- Иво Карлович (398);
- Пит Сампрас (328);
- Фелисиано Лопес (325).
В полуфинале Изнер сыграет с Джей-Джей Вульфом.
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