Изнер о том, что выиграл 500 тай-брейков: «Я бы хотел выигрывать, как Джокович 6:1, 6:0, но просто не могу»

Джон Изнер прокомментировал то, что выиграл 500-й тай-брейк в карьере. В Далласе американец обыграл Эмилио Гомеса 7:6(8), 7:5 и вышел в полуфинал.

«Я выиграл много тай-брейков в карьере и в первом сете дошел до важной отметки – 500 [выигранных тай-брейков]. Рад, что сегодня мне не пришлось выигрывать 501-й.

Все приходит с опытом. Я бы хотел выигрывать, как Джокович 6:1, 6:0, но просто не могу. Я живу мечом, как на этой неделе, а иногда от него же и погибаю. Стараюсь принимать и плохое, и хорошее.

Думаю, пребывание дома успокаивает меня в такие важные моменты. Я очень рад, этот турнир здесь – большая удача».

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