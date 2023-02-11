Изнер о том, что выиграл 500 тай-брейков: «Я бы хотел выигрывать, как Джокович 6:1, 6:0, но просто не могу»

Теги ATP Джон Изнер Dallas Open Эмилио Гомес Теннис

Джон Изнер прокомментировал то, что выиграл 500-й тай-брейк в карьере. В Далласе американец обыграл Эмилио Гомеса 7:6(8), 7:5 и вышел в полуфинал.

«Я выиграл много тай-брейков в карьере и в первом сете дошел до важной отметки – 500 [выигранных тай-брейков]. Рад, что сегодня мне не пришлось выигрывать 501-й.

Все приходит с опытом. Я бы хотел выигрывать, как Джокович 6:1, 6:0, но просто не могу. Я живу мечом, как на этой неделе, а иногда от него же и погибаю. Стараюсь принимать и плохое, и хорошее. 

Думаю, пребывание дома успокаивает меня в такие важные моменты. Я очень рад, этот турнир здесь – большая удача».

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4 комментария

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Swlabr
Ответ Swlabr
Roger Federer 466 W - 247 L
Nadal 262-167
Djokovic 300-158
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Swlabr
Ответ Сергей Гуцол
Кстати интересно по сколько тайбрейков выиграли Роджер Рафа и Новак?
Roger Federer 466 W - 247 L
0
0
0
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Сергей Гуцол
Кстати интересно по сколько тайбрейков выиграли Роджер Рафа и Новак?
Ниже в комментариях на эту тему скинули статистику
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Гуцол
Кстати интересно по сколько тайбрейков выиграли Роджер Рафа и Новак?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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