Монпелье (ATP). Баутиста-Агут играет с Фисом, Синнер вышел в 1/4 финала на отказе Фучовича

Роберто Баутиста-Агут играет с Артуром Фисом во втором круге в Монпелье.

Мартон Фучович снялся до матча против Янника Синнера.

Cетка турнира здесь.

Open Sud de France

Монпелье, Франция

6 – 12 февраля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Крытые корты, хард

Второй круг