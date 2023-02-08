Монпелье (ATP). Баутиста-Агут играет с Фисом, Синнер вышел в 1/4 финала на отказе Фучовича

Теги результаты ATP Open Sud de France Теннис

Роберто Баутиста-Агут играет с Артуром Фисом во втором круге в Монпелье.

Мартон Фучович снялся до матча против Янника Синнера.

Cетка турнира здесь.

Open Sud de France

Монпелье, Франция

6 – 12 февраля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Мартон Фучович (Венгрия) Янник Синнер (Италия)
0:0
Дата проведения
8 февраля, 21.00
Онлайн матча

 

Артур Фис (Франция) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
1:2
Дата проведения
8 февраля, 21.55
Онлайн матча

 

Максим Кресси (США) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
9 февраля, 16.00
Онлайн матча

 

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) Кентен Алис (Франция)
Дата проведения
9 февраля, 16.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Сонего (Италия) Филип Краинович (Сербия)
Дата проведения
9 февраля, 17.30
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия) Артур Риндеркнеш (Франция)
Дата проведения
9 февраля, 18.00
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Марк-Андреа Хуслер (Швейцария)
Дата проведения
9 февраля, 21.00
Онлайн матча

 

Николоз Басилашвили (Грузия) Грегуар Баррере (Франция)
Дата проведения
9 февраля, 22.30
Онлайн матча

1 комментарий

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hsmshhzfn5
Желаю здоровья и счастье тем, кто видел матч Бублика.
Человек вел 4-2 в третьем сете.
После 40:0 сделал две двойных ошибки.
Не принимал вторую подачу Беррера со скоростью 130км.
На тайюрейке сделал три двойных ошибки подряд.
Разбил три ракетки.
Ну и проиграл девятый матч подряд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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