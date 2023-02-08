Монпелье (ATP). Баутиста-Агут играет с Фисом, Синнер вышел в 1/4 финала на отказе Фучовича
Роберто Баутиста-Агут играет с Артуром Фисом во втором круге в Монпелье.
Мартон Фучович снялся до матча против Янника Синнера.
Cетка турнира здесь.
Open Sud de France
Монпелье, Франция
6 – 12 февраля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 8 февраля, 21.00
- Дата проведения
- 8 февраля, 21.55
- Дата проведения
- 9 февраля, 16.00
- Дата проведения
- 9 февраля, 16.30
- Дата проведения
- 9 февраля, 17.30
- Дата проведения
- 9 февраля, 18.00
- Дата проведения
- 9 февраля, 21.00
- Дата проведения
- 9 февраля, 22.30
Человек вел 4-2 в третьем сете.
После 40:0 сделал две двойных ошибки.
Не принимал вторую подачу Беррера со скоростью 130км.
На тайюрейке сделал три двойных ошибки подряд.
Разбил три ракетки.
Ну и проиграл девятый матч подряд.