Ига Швентек: «Мне нравится общаться с болельщиками в соцсетях. Во время отпуска пришла идея устроить книжный челлендж»

поделилась, за что любит соцсети.

«Мне нравится общаться с болельщиками в соцсетях, особенно в инстаграме. У нас нет четкого плана, что там публиковать, я просто следую интуиции и стараюсь показать людям, что делаю на корте и за его пределами. Есть некоторые спонсорские обязательства, но у меня отличные партнеры, и мы всегда готовим посты, которые будут полезны для болельщиков. Соцсети – это мое пространство, и мне нравится там что-то придумывать.

Я люблю читать, поэтому во время отпуска мне пришла идея устроить для болельщиков книжный челлендж, я недавно о нем объявила, и отклик был потрясающим. Я хочу показать, что читаю, и сделать несколько небольших обзоров книг, чтобы мотивировать себя и других читать больше.

Так что у меня свой, довольно спонтанный подход. Еще мне нравится использовать соцсети как платформу для благотворительности».

Также трехкратная чемпионка «Больших шлемов» высказалась о том, что она интроверт.

«Я просто остаюсь собой, искренней, и это работает, потому что я вижу, что люди ценят мою честность, они знают, что я настоящая. Я не притворяюсь кем-то другим, и в этом нет ничего сверхъестественного. Возможно, некоторые соотносят себя со мной, потому что они тоже интроверты. Не все люди – экстраверты, место есть каждому».

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