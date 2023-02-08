Швентек сотрудничает с Максом Айзенбадом: «Я работаю с IMG над глобальными бизнес-возможностями»

Первая ракетка мира рассказала о работе с агентством IMG. Она сотрудничает в том числе с Максом Айзенбадом, старшим вице-президентом компании и бывшим агентом Марии Шараповой и Ли На.

«Я решила найти собственное решение в области менеджмента, чтобы команда помогала моей карьере. Я работаю с IMG, но у меня осталась и польская команда, в которой PR-менеджер отвечает за коммуникации по всему миру, а менеджер по партнерству занимается польскими сделками. Я из Польши, и сейчас там у меня наибольшее влияние, которое важно правильно использовать.

С IMG я работаю над глобальными бизнес-возможностями, и мне не терпится увидеть, как это поможет моей карьере, – в этом году будут интересные новости. Их помощь очень ценна и в повседневной жизни в туре. У них отличная команда и ресурсы, которые сильно облегчают мою жизнь, и это помогает мне сосредоточиться на теннисе».

Также она высказалась о том, что бизнес – часть теннисной карьеры.

«Сначала меня это напрягало, но я привыкла, и теперь это естественная часть моей карьеры, где в приоритете спортивные результаты, но при этом удается развивать партнерские и деловые навыки. Не секрет, что я это могу, потому что вокруг меня хорошая команда. Развитие бизнес-направления – это интересный и полезный вызов: мне это нравится. Я развиваюсь, узнаю новое. Теперь бизнес – сфера, в которой я учусь».

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