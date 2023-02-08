Вердаско о конкуренции в туре: «Если спросите меня, хотел бы я быть №7 сейчас или в 2009-м, то мой ответ – сейчас»

Теги Рафаэль Надаль Энди Маррей Фернандо Вердаско Хуан Мартин дель Потро Стэн Вавринка Марин Чилич Эшли Барти Вячеслав Володин Теннис

Фернандо Вердаско ответил, сопоставим ли сегодняшний уровень мужского тура с 2009 годом, когда он был седьмой ракеткой мира.

«Думаю, сейчас все совсем иначе. Когда я стал №7, четыре лучших игрока выигрывали практически все турниры, в которых участвовали. Другие игроки почти не могли рассчитывать на крупные титулы, только Чилич, дель Потро и Вавринка смогли выиграть «Шлем» в этот период. За почти 20 лет и 80 «Шлемах» это случилось три-четыре раза. Сейчас, конечно, у всех больше возможностей, с определенной точки зрения это более справедливо...

Если спросите меня как игрока, хотел бы я быть №7 сейчас или в 2009-м, то мой ответ – сейчас. Роджер недавно закончил, Маррей уже не на том уровне, что десять лет назад, а Рафа, к сожалению, всегда вынужден бороться с многочисленными травмами. Есть ощущение, что у седьмого сеяного на крупном турнире могут быть реальные шансы на победу, а  в мое время это было невозможно».

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12 комментариев

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ugmyanswer
Ответ doty
Так в чём проблема была??? Может лучше работать нужно было??? Так мог и Джокович рассуждать, что есть Рафа и Роджер,- а ему в этом соперничестве делать нечего,- НО, ОН ПОШЁЛ СВОИМ ПУТЁМ: диету придумал свою, растяжки и тренировки с учётом его тенниса и искоренения слабых мест в нём, мотивирован был и собрал команду. А Вердаско себя оправдывает... Вавринка и тот имеет 3 ТБШ, как и Маррей,- ну т.е. они боролись и путались победить БИГ 3, а не искали оправдание и лучшее время для жизни в туре.
Маррей то понятно был постоянно близко
Но бобринке каждый раз должно было фартить на Титул
Смешно, когда его сравнивают с Энди

НАНДО так же работал и был близок к титулам в Австралии допустим

Титулы Вавринки это исключение
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ugmyanswer
Ответ Стэн Смит
Всё по фактам разложил.
Да, красавец НАНДО
Пусть пару лет ещё поиграет на уровне
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ugmyanswer
Прав, Вердаско

Вот недавно один талантливый парниша, #5 Мирового Рейтинга взял AO-23
Раньше сложно было такое представить 😁
+1
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+1
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ugmyanswer
Ответ Великий Алонсо
Кстати говоря Медведев не выиграл бы ТБШ в ту эпоху 100%, не стал бы первой ракеткой, его даже возможно не было бы в топ-5 со своим корявым теннисом
Спирохет- это максимум топ-30 в нормальном туре
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ugmyanswer
Нормально НАНДО набросил на вентилятор
+1
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Евгений Фабиянчук
Ответ Nikolay Stavrogin
Каждый раз, когда мастерс берет Норри, Хуркач, Фриц и т.д, я вспоминаю, что у Феррера, Дель Потро, Вавринки и Бердыха по одному выстраданному мастерсу за карьеру... И это биги ещё держат три первые шлема в году, давая пикануть только на юсо, что будет через пару лет...
Фриц более чем хорош кмк
0
-2
-2
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Йенс Мустерманн
Сейчас призовые ощутимо выше, чем в 2009, потому ему милее нынешнее время )
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0
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Nikolay Stavrogin
Каждый раз, когда мастерс берет Норри, Хуркач, Фриц и т.д, я вспоминаю, что у Феррера, Дель Потро, Вавринки и Бердыха по одному выстраданному мастерсу за карьеру...

И это биги ещё держат три первые шлема в году, давая пикануть только на юсо, что будет через пару лет...
+6
-2
+4
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doty
Так в чём проблема была???
Может лучше работать нужно было???

Так мог и Джокович рассуждать, что есть Рафа и Роджер,- а ему в этом соперничестве делать нечего,- НО, ОН ПОШЁЛ СВОИМ ПУТЁМ: диету придумал свою, растяжки и тренировки с учётом его тенниса и искоренения слабых мест в нём, мотивирован был и собрал команду.

А Вердаско себя оправдывает...

Вавринка и тот имеет 3 ТБШ, как и Маррей,- ну т.е. они боролись и путались победить БИГ 3, а не искали оправдание и лучшее время для жизни в туре.
+2
-3
-1
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Великий Алонсо
Кстати говоря Медведев не выиграл бы ТБШ в ту эпоху 100%, не стал бы первой ракеткой, его даже возможно не было бы в топ-5 со своим корявым теннисом
+11
-3
+8
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Великий Алонсо
Много крутых игроков остались без Шлемов из-за доминирования БИГ-3. Тсонга взял бы несколько ТБШ в нынешнем туре, если бы не эти гениальные ребята, но увы
+6
-1
+5
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Стэн Смит
Всё по фактам разложил.
+7
0
+7
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