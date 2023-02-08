Вердаско о конкуренции в туре: «Если спросите меня, хотел бы я быть №7 сейчас или в 2009-м, то мой ответ – сейчас»

ответил, сопоставим ли сегодняшний уровень мужского тура с 2009 годом, когда он был седьмой ракеткой мира.

«Думаю, сейчас все совсем иначе. Когда я стал №7, четыре лучших игрока выигрывали практически все турниры, в которых участвовали. Другие игроки почти не могли рассчитывать на крупные титулы, только , дель и смогли выиграть « » в этот период. За почти 20 лет и 80 «Шлемах» это случилось три-четыре раза. Сейчас, конечно, у всех больше возможностей, с определенной точки зрения это более справедливо...

Если спросите меня как игрока, хотел бы я быть №7 сейчас или в 2009-м, то мой ответ – сейчас. Роджер недавно закончил, уже не на том уровне, что десять лет назад, а , к сожалению, всегда вынужден бороться с многочисленными травмами. Есть ощущение, что у седьмого сеяного на крупном турнире могут быть реальные шансы на победу, а в мое время это было невозможно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе