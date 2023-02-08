Вердаско о конкуренции в туре: «Если спросите меня, хотел бы я быть №7 сейчас или в 2009-м, то мой ответ – сейчас»
Фернандо Вердаско ответил, сопоставим ли сегодняшний уровень мужского тура с 2009 годом, когда он был седьмой ракеткой мира.
«Думаю, сейчас все совсем иначе. Когда я стал №7, четыре лучших игрока выигрывали практически все турниры, в которых участвовали. Другие игроки почти не могли рассчитывать на крупные титулы, только Чилич, дель Потро и Вавринка смогли выиграть «Шлем» в этот период. За почти 20 лет и 80 «Шлемах» это случилось три-четыре раза. Сейчас, конечно, у всех больше возможностей, с определенной точки зрения это более справедливо...
Если спросите меня как игрока, хотел бы я быть №7 сейчас или в 2009-м, то мой ответ – сейчас. Роджер недавно закончил, Маррей уже не на том уровне, что десять лет назад, а Рафа, к сожалению, всегда вынужден бороться с многочисленными травмами. Есть ощущение, что у седьмого сеяного на крупном турнире могут быть реальные шансы на победу, а в мое время это было невозможно».
Но бобринке каждый раз должно было фартить на Титул
Смешно, когда его сравнивают с Энди
НАНДО так же работал и был близок к титулам в Австралии допустим
Титулы Вавринки это исключение
Пусть пару лет ещё поиграет на уровне
Вот недавно один талантливый парниша, #5 Мирового Рейтинга взял AO-23
Раньше сложно было такое представить 😁
И это биги ещё держат три первые шлема в году, давая пикануть только на юсо, что будет через пару лет...
Может лучше работать нужно было???
Так мог и Джокович рассуждать, что есть Рафа и Роджер,- а ему в этом соперничестве делать нечего,- НО, ОН ПОШЁЛ СВОИМ ПУТЁМ: диету придумал свою, растяжки и тренировки с учётом его тенниса и искоренения слабых мест в нём, мотивирован был и собрал команду.
А Вердаско себя оправдывает...
Вавринка и тот имеет 3 ТБШ, как и Маррей,- ну т.е. они боролись и путались победить БИГ 3, а не искали оправдание и лучшее время для жизни в туре.