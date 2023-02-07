42-летняя Винус хочет вернуться в тур после травмы бедра: «Нужно ходить, прежде чем сможешь бегать, и сейчас я довольно хорошо хожу»

42-летняя Винус Уильямс рассказала, что хочет вернуться в тур после травмы бедра, полученной в начале сезона.

«Это такая травма, при которой нужен покой, чтобы даже начать серьезное восстановление. Начало было медленным. Нужно ходить, прежде чем сможешь бегать, и сейчас я довольно хорошо хожу. Надеюсь, скоро буду бегать, но пока в теннис играть не могу.

Сейчас мне нужно снова почувствовать уверенность в собственном теле. Было очень мало моментов, когда я получала травму и теряла уверенность. Так было с травмой колена и сейчас.

Бог даст, у меня все получится, и я снова буду здоровой, снова буду играть – причем как можно скорее».

Винус Уильямс вечна – играет в туре уже 29 лет. А звездой была и в 14

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