Лехечка о матче Кубка Дэвиса на грунте: «Было много моментов, когда я играл так, будто это хард»

Иржи Лехечка прокомментировал победу над Нуну Боржешем в квалификации Кубка Дэвиса. Четвертьфиналист Australian Open победил со счетом 6:4, 6:4.

Матч проходит в Майе на грунте в помещении.

«Для меня было очень важно постараться сыграть немного иначе, чем в Австралии, потому что, конечно, здесь грунт и здесь немного прохладнее.

Это одна из причин, по которой у меня не получалось найти идеальный ритм в обоих сетах. Было много моментов, когда я играл так, будто это хард.

Сегодня я старался сконцентрироваться на своей подаче. Думаю, моя игра на задней линии была довольно хорошей. На брейк-пойнтах иногда я действовал слишком пассивно, а он все делал правильно».

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