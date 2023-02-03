Итоговый WTA вернется в Шэньчжэнь в 2023-м (Shenzhen Evening News)

Итоговый турнир WTA вернется в Шэньчжэнь, сообщает китайское издание Shenzhen Evening News.

Издание пишет, что Бюро культуры, радио, кино, телевидения, туризма и спорта Шэньчжэня заявило об этом на городской конференции по развитию, состоявшейся 29 января.

Итоговый назван в числе многих других соревнований, которые возобновятся в 2023-м.

WTA заключила контракт с городом до 2028-го, но из-за пандемии турнир состоялся только в 2019-м.

В 2021-м WTA приняла решение не проводить соревнования в Китае, пока власти не выполнят требования по делу Шуай Пэн.

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