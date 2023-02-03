Итоговый WTA вернется в Шэньчжэнь в 2023-м (Shenzhen Evening News)

Теги WTA WTA Finals Теннис

Итоговый турнир WTA вернется в Шэньчжэнь, сообщает китайское издание Shenzhen Evening News.

Издание пишет, что Бюро культуры, радио, кино, телевидения, туризма и спорта Шэньчжэня заявило об этом на городской конференции по развитию, состоявшейся 29 января.

Итоговый назван в числе многих других соревнований, которые возобновятся в 2023-м.

WTA заключила контракт с городом до 2028-го, но из-за пандемии турнир состоялся только в 2019-м.

В 2021-м WTA приняла решение не проводить соревнования в Китае, пока власти не выполнят требования по делу Шуай Пэн.

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6 комментариев

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Йенс Мустерманн
Дефицит в бюджете WTA заставил Саймона припаcть к начищенным штиблетам товарища Си.
А так боролся, так размахивал знаменем )
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Alex1104
Ответ tRIFF
а где она, кстати? есть новости?)
"Активиста во время финала «Уимблдона» «ударили головой об стену» и «спустили по лестнице» за плакат про Шуай Пэн"
Но "Глава WTA о возвращении в Китай и деле Шуай Пэн: «Мы не пойдем на компромисс и не откажемся от своих принципов»"

Судя по всему нашли компромисс, а активисты только мешают.
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Кавабунга Шреддоголовый
Шуай Пэн всё, забыли? Бабло очень понадобилось?
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tRIFF
Ответ Alex1104
Всё, тема Шуай закрыта? Не подавились, скушали?
а где она, кстати? есть новости?)
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From Moscow City
Подождем подтверждения от WTA…)
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Alex1104
Всё, тема Шуай закрыта? Не подавились, скушали?
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+4
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