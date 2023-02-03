Итоговый WTA вернется в Шэньчжэнь в 2023-м (Shenzhen Evening News)
Итоговый турнир WTA вернется в Шэньчжэнь, сообщает китайское издание Shenzhen Evening News.
Издание пишет, что Бюро культуры, радио, кино, телевидения, туризма и спорта Шэньчжэня заявило об этом на городской конференции по развитию, состоявшейся 29 января.
Итоговый назван в числе многих других соревнований, которые возобновятся в 2023-м.
WTA заключила контракт с городом до 2028-го, но из-за пандемии турнир состоялся только в 2019-м.
В 2021-м WTA приняла решение не проводить соревнования в Китае, пока власти не выполнят требования по делу Шуай Пэн.
А так боролся, так размахивал знаменем )
Но "Глава WTA о возвращении в Китай и деле Шуай Пэн: «Мы не пойдем на компромисс и не откажемся от своих принципов»"
Судя по всему нашли компромисс, а активисты только мешают.